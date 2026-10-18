"Ça me fait penser à France - Grèce 2005" : comment Rennes a remonté huit points en 53 secondes à Challans

Depuis le premier week-end de 2026, l'Oscar du meilleur hold-up de l'année semblait promis à la SIG Strasbourg, qui l'avait emporté à Bourg-en-Bresse malgré un débours de sept points à 53,6 secondes de la fin.

Sauf que vendredi, Rennes a fait encore mieux sur le parquet de Challans. À 53,5 secondes du buzzer, l'URB était à -8 (78-70). Chez le dernier invaincu de Nationale 1, qui plus est. Autant dire, sans aucune chance de gagner...

Oui mais voilà, il peut se passer beaucoup de choses sur un terrain de basket... Et les spectateurs de la salle Michel-Vrignaud sont repartis un peu sonnés chez eux.

La vidéo, à partir de 2h07'30

Le renversement a commencé sur un... échec de Camille Jean à 3-points. Mais David Amarh a capté le rebond offensif et inscrit un panier facile. 78-72. Puis est venu le festival de balles perdues du VCB...

Une glissade d'Erik Koumba pile au moment où la remise en jeu lui est destinée, Joffrey Sclear qui se saisit de l'offrande puis Camille Jean qui sanctionne cette fois de loin. 78-75.

Temps-mort Sébastien Lambert à 32,7 secondes de la sirène : un joli système pour sortir de la press-tout terrain de l'URB, un panier facile de Luka Nikolic. La dernière bonne action vendéenne à 80-75...

Derrière, Camille Jean ramène le score à 80-77 sur un tir rapide avec la planche. Puis Challans perd complètement les pédales : deux mauvaises passes successives de Luka Nikolic, héros quelques jours plus tôt à Laval, synonymes de deux balles perdues. Et de deux paniers signés Joffrey Sclear. 80-81.

Pour une improbable victoire bretonne, après l'ultime raté de Nelson Cece, après avoir compté jusqu'à 19 points de retard. Soit un incroyable 1-11 en 53,5 secondes.

"Dans une colère froide" en conférence de presse, l'entraîneur challandais Sébastien Lambert a admis "une faute de tout le monde" au micro de TV Vendée.

Son homologue rennais, Bastien Demeuré, a lui convoqué des souvenirs plus historiques (et douloureux !) dans les colonnes d'Ouest France.

"Cela me fait penser un peu à la demi-finale de l’Euro 2005, au cours de laquelle la France est à + 7 à 47 secondes contre la Grèce et finit par perdre. Cela pouvait tomber d’un côté comme de l’autre. Ce soir, c’était pour nous. On fait le hold-up parfait !"