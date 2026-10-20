Cade Cunningham rêve grand pour la saison à venir : « Je veux mener mon équipe vers un titre de champion »

Cade Cunningham veut changer de dimension. Autrefois considéré comme l'un des meilleurs jeunes joueurs de NBA, le meneur des Pistons veut s'affranchir complétement de cette image et faire partie intégrante du gratin de la grande ligue.

Cade Cunningham on the Pistons:



“I still feel like we’re a little slept on, man. I still feel like people don’t really give us the credit that maybe we’ve earned. But again, that’s the beauty of it. I think that’s part of being in Detroit.” pic.twitter.com/JcHdXKB8Nh — Hunter Patterson (@HunterPatterson) 15 octobre 2026

« La prochaine étape pour moi, c'est d'assumer ce nouveau statut, de vraiment passer dans la catégorie des superstars et de mener mon équipe vers des titres de champion », annonce le double All-Star.

À 25 ans, le meneur estime avoir gagné en maturité et en sérénité. « Je suis beaucoup plus posé maintenant, beaucoup plus à l'aise. Je sais bien mieux à quoi m'attendre. Mais j'ai l'impression d'entrer dans un nouveau chapitre de ma carrière. Je suis encore jeune, mais je ne suis plus vraiment le joueur inexpérimenté que j'étais avant. »

Cade Cunningham had himself a night in Boston!



🏎️ 32 PTS

🏎️ 10 AST

🏎️ 6 3PM@DetroitPistons win their fourth straight and move to 21-5 on the season! pic.twitter.com/0NS4QGqDdy — NBA (@NBA) 16 décembre 2025

Cade Cunningham, un All-Star incontestable

En effet, après 5 saisons en NBA, le meneur semble avoir atteint une forme de légèreté et de contrôle dans son jeu. L'année dernière, MotorCade a réalisé une saison incroyable avec 23,9 points, 5,5 rebonds et 9,9 passes décisives de moyenne.

C'est notamment grâce à lui que les Pistons se sont emparés de la première place de l'Est, avec 60 victoires en saison régulière. Cinquième du vote pour le trophée de MVP, le Texan de naissance a confirmé son statut parmi les meilleurs joueurs de la ligue.

Cade Cunningham Poste : Meneur

Taille : 198 cm

Âge : 25 ans

Nationalité : Etats-Unis

Club : Detroit Pistons Stats 2025-2026 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 23,9 #21 REB 5,6 #91 PD 9,9 #2

Mais les distinctions individuelles ne lui suffisent plus. Après une élimination face aux Cavaliers au deuxième tour des playoffs, le meneur veut désormais transformer cette progression en succès collectifs.

Les Pistons armés pour le titre ?

Pour accompagner les ambitions de leur leader, les Pistons ont sécurisé l'avenir de Jalen Duren. Après des négociations prolongées et plusieurs rebondissements, le pivot a finalement accepté de prolonger cinq ans pour 200 millions de dollars.

JALEN DUREN AT HALFTIME:



24 POINTS

3 REBOUNDS

8/9 FGM

15 MINUTES



GO OFF. 🔥🔥🔥



(🎥 @ShowCaseShabazz)



pic.twitter.com/PSX6YjUPWF — Hoop Central (@TheHoopCentral) 15 octobre 2026

Un accord essentiel pour la franchise du Michigan, conservant ainsi l'un des piliers de son projet. À 22 ans, l'All-Star sort lui aussi d'une saison réussie avec 20 points et 10,5 rebonds de moyenne.

La franchise a également renforcé son secteur intérieur avec l'arrivée de John Collins. L'ancien joueur du Jazz apporte une solution offensive supplémentaire, capable de jouer près du cercle notamment en remplacement de Tobias Harris parti du côté des Spurs.

John Collins Poste : Ailier fort

Taille : 206 cm

Âge : 29 ans

Nationalité : Etats-Unis

Club : LA Clippers Stats 2025-2026 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 13,6 #128 REB 5,3 #115 PD 1,0 #399

Le noyau dur toujours en place

Ces mouvements permettent à Detroit de consolider son noyau tout en ajoutant des options différentes. La progression des jeunes joueurs, dont Ausar Thompson, sera également déterminante pour maintenir le niveau affiché la saison dernière.

Ainsi, les Pistons ne figurent pas encore parmi les favoris pour le titre, mais possèdent suffisamment de certitudes pour se placer très haut dans la Conférence Est. La franchise du Michigan devrait donc réussir à décrocher une place directe en playoffs et pour ce faire, Detroit doit entamer idéalement son exercice ce mardi face à Boston lors de l'Opening Night NBA.