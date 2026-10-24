Le Caen BC a perdu bien plus qu'un joueur avec la blessure de Lee Moore (1,93 m, 31 ans). Touché à la cuisse mardi face à Quimper, le meneur américain souffre d'une déchirure qui devrait le tenir éloigné des parquets pendant six à huit semaines, indique Ouest-France. Son retour n'est pas envisagé avant la mi-décembre, au mieux. Une mauvaise nouvelle pour une équipe qui vient de concéder trois défaites consécutives, dont la dernière à domicile contre Poitiers (74-79), ce vendredi 23 octobre.

Après avoir remporté ses cinq premiers matchs officiels, toutes compétitions confondues, Caen a brutalement ralenti. Et difficile de ne pas faire le rapprochement avec les absences de son meneur titulaire, véritable patron du jeu caennais depuis le début de saison.

PROFIL JOUEUR Lee MOORE Poste(s): Meneur/Arrière Taille: 193 cm Âge: 31 ans (09/08/1995) Nationalités: Stats 2026-2027 / ELITE 2 PTS 14 #25 REB 1,5 #180 PD 5 #12

Avec Lee Moore, Caen gagnait tout

Les chiffres illustrent l'importance de l'Américain. En quatre rencontres d’ÉLITE 2, Lee Moore tournait à 14 points à 53,1 % de réussite aux tirs, dont un remarquable 53,3 % à 3-points, et 5 passes décisives en seulement 25 minutes de moyenne.

Au-delà de ses statistiques, c'est surtout son influence sur le collectif qui faisait la différence. Capable de créer pour lui-même comme pour ses partenaires, l'ancien joueur de plusieurs championnats européens apportait à Caen la maîtrise nécessaire pour faire fonctionner son attaque.

Son absence s'est immédiatement fait ressentir. Rentré aux États-Unis à la suite d'un deuil familial, Moore avait déjà manqué le déplacement à Vichy, perdu 80-76. De retour contre Quimper, il a dû quitter ses partenaires au début de la deuxième mi-temps. Sans lui, le CBC a perdu cette seconde période 46-30.

Vendredi, face à Poitiers, les Normands ont encore souffert dans l'organisation de leur jeu. Également privés d'Antoine Rojewski, touché au psoas, ils ont concédé un troisième revers en huit jours.

Jean-Baptiste Lecrosnier pointe les limites de son équipe

Si l'absence de Lee Moore constitue une explication évidente aux difficultés caennaises, Jean-Baptiste Lecrosnier refuse de tout mettre sur le compte des blessures. Après la défaite contre Poitiers, l'entraîneur du CBC a notamment regretté le manque de jeu collectif de ses joueurs.

« Dans le 2e et le 3e quart-temps, il y a beaucoup trop de situations où on ne se passe pas suffisamment la balle. On a affiché beaucoup moins de contrôle. On ne fait pas les choses ensemble, mais les uns après les autres. Ça devient prévisible et ce n'est pas ce que j'ai envie qu'on fasse. »

Avec 19 ballons perdus face à Poitiers, Caen a effectivement payé son manque de maîtrise. Mais Lecrosnier ne veut pas non plus dramatiser la situation après seulement quelques rencontres.

« On n'était pas les rois du pétrole parce qu'on avait gagné trois matches, on n'est pas dramatiques parce qu'on vient d'en perdre trois. »

Caen cherche un pigiste médical, mais pas forcément un nouveau Lee Moore

Le club normand n'a pas attendu la défaite contre Poitiers pour commencer à explorer le marché. La direction sportive, emmenée par Philippe Hervé, travaille déjà à l'arrivée d'un remplaçant temporaire.

« On travaille déjà pour trouver un pigiste à Lee. Il faut faire le tour du marché, que les gens soient dans un état de forme optimal, que ça corresponde aux besoins que l'on a », a expliqué Jean-Baptiste Lecrosnier à Ouest-France.

L'entraîneur sait toutefois qu'il sera particulièrement difficile de retrouver un joueur présentant les mêmes qualités que son meneur américain.

« On ne va pas prendre de décision à la hâte. Vous ne trouverez pas en cours de saison le même profil que Lee, il faudra faire des concessions à un endroit ou à un autre. On va se pencher là-dessus tout le week-end. On cherche un joueur qui doit nous permettre de retrouver un équilibre. »

L'objectif sera donc moins de remplacer individuellement la production de Moore que de redonner de la cohérence au jeu caennais.

Neuf matchs à négocier avant la mi-décembre

Le calendrier ne laisse guère de répit au CBC. D'ici au déplacement à Fos-sur-Mer, programmé le 18 décembre, les Normands doivent encore disputer neuf rencontres, soit une part importante de leur saison régulière.

Le retour espéré d'Antoine Rojewski dès la semaine prochaine pourrait apporter une première solution à Jean-Baptiste Lecrosnier. Pour Lee Moore, en revanche, il faudra patienter davantage.

En attendant de trouver le bon pigiste médical, Caen va devoir apprendre à gagner sans celui qui avait largement contribué à son excellent début de saison.