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Caen recrute un ex-Antibois pour remplacer Lee Moore sur une pige médicale de deux mois

ELITE 2 - Le Caen Basket Calvados, neuvième au classement, a officialisé l'arrivée du meneur américain Reggie Johnson Jr en qualité de pigiste médical. Il pallie l'absence de Lee Moore, touché au quadriceps pour 6 à 8 semaines.
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Résumé
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Caen recrute un ex-Antibois pour remplacer Lee Moore sur une pige médicale de deux mois
Reggie Johnson lors de sa dernière saison en LNB, en 2021/22
Crédit photo : Sébastien Grasset
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Le Caen Basket Calvados réagit dans l'urgence. Neuvième d'ÉLITE 2, le club normand officialise l'arrivée de Reginald « Reggie » Johnson Jr (1,87 m, 32 ans) en qualité de pigiste médical. Le meneur américain débarque pour pallier un coup dur sportif majeur. Le CBC doit faire sans son maître à jouer, Lee Moore, qui vit un début de saison cauchemar. Après avoir déjà raté un match suite à un deuil familial, le meneur américain titulaire s’est blessé assez sérieusement.

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Un coup dur nommé Lee Moore pour le CBC

La tuile est tombée lors d’un match intense face à Quimper. Lee Moore a été sérieusement touché au quadriceps. Les examens médicaux ont confirmé le pire : l'ancien maître à jouer d’Orléans sera éloigné des parquets pendant 6 à 8 semaines. Pour une équipe ambitieuse qui cherche à s'installer durablement dans la première moitié de tableau d'ÉLITE 2, avec la 4e plus grosse masse salariale de la division, cette indisponibilité constitue un vrai défi.

PROFIL JOUEUR
Lee Moore
Lee MOORE
Poste(s): Meneur/Arrière
Taille: 193 cm
Âge: 31 ans (09/08/1995)
Nationalités:
logo usa.jpg
Stats 2026-2027 / ELITE 2
PTS
14
#26
REB
1,5
#180
PD
5
#13

Le staff caennais a immédiatement activé ses réseaux pour éviter toute rupture de rythme dans sa rotation extérieure. Moins d’une semaine après cette mauvaise nouvelle, c’est déjà chose faite. Pour combler ce vide, Caen mise en effet sur une valeur sûre. 

L'expérience au service du collectif normand

À 32 ans et pour 1,90 m, Reggie Johnson Jr n'est pas un inconnu dans l'hexagone. Il a déjà fait ses preuves sur les parquets français sous les couleurs d'Antibes (10,4 points et 3,7 passes décisives de moyenne en 2021/22), avant de s'aguerrir à l’étranger (Roumanie, Portugal), et pendant les deux dernières saisons en LEB Oro (deuxième division espagnole). Depuis son départ des États-Unis en 2016, il a disputé plusieurs centaines de matchs aux quatre coins de l’Europe, expérimentant tous les styles de basket.

Reginald Johnson

  • Poste : Meneur
  • Taille : 187 cm
  • Âge : 32 ans
  • Nationalité : Etats-Unis
  • Club : Sporting CP

Stats 2024-2025 / Fiba Europe Cup

PTS8,4#204
REB1,8#352
PD1,6#193

Son profil correspond point par point aux besoins tactiques du technicien caennais. Johnson est en effet capable de dicter le tempo, de nourrir ses ailiers et donner du liant au collectif, et tient aussi une certaine expérience pour stabiliser l’équipe dans les moments chauds. 

Actuel neuvième d'ÉLITE 2, le Caen Basket Calvados joue gros dans les semaines à venir. L'intégration rapide de Reggie Johnson Jr sera décisive pour maintenir le cap en attendant le retour de Lee Moore de l'infirmerie. En espérant aussi que l’autre meneur Karl Kouamé revienne un jour… Le public du Palais des Sports de Caen aura l'occasion de découvrir sa nouvelle gâchette dès les prochaines journées de championnat. Le club espère un rendement immédiat.

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Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.

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