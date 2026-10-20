Le Caen Basket Calvados devra encore composer sans son leader des lignes arrières. Lee Moore (1,93 m, 31 ans), absent vendredi dernier lors de la défaite à Vichy (80-76), ne sera pas de retour pour la réception de Quimper, ce mardi 20 octobre. L'Américain a rejoint les États-Unis la semaine dernière après un décès dans sa famille. Son absence pourrait également se prolonger jusqu'à vendredi et la réception de Poitiers.

Une situation délicate pour le CBC, qui avait parfaitement lancé sa saison régulière avec trois victoires en trois rencontres avant de tomber pour la première fois à Vichy. Sans son principal créateur, l'équipe de Jean-Baptiste Lecrosnier doit trouver de nouvelles solutions offensives.

Lee Moore tourne à 17 points et 6 passes décisives

L'importance de Lee Moore dans le jeu caennais se mesure à ses statistiques. Sur ses trois premières rencontres d'ELITE 2, l'arrière américain affichait 17 points à 53,6% de réussite aux tirs, dont un remarquable 57,1% à 3-points, ainsi que 6 passes décisives en 28 minutes de moyenne.

PROFIL JOUEUR Lee MOORE Poste(s): Meneur/Arrière Taille: 193 cm Âge: 31 ans (09/08/1995) Nationalités: Stats 2026-2027 / ELITE 2 PTS 17 #11 REB 2 #150 PD 6 #7

Des performances qui en font à la fois le deuxième meilleur marqueur (derrière Tyler Thomas) et le principal organisateur du jeu caennais. Son absence oblige donc Jean-Baptiste Lecrosnier à revoir la répartition des responsabilités au sein de son effectif.

Interrogé lundi en conférence de presse, le technicien normand a rappelé que certaines situations dépassaient le cadre sportif. « Dans la vie, il y a des choses qui sont importantes à gérer », a-t-il expliqué dans des propos rapportés par Ouest-France. Il a également confirmé que son équipe devait apprendre à évoluer sans son leader.

Sofiane Briki réintégré dans la rotation, sans bouleverser la hiérarchie

L'absence de Lee Moore a notamment permis à Sofiane Briki de disputer ses premières minutes de la saison en ELITE 2, vendredi à Vichy. Jusque-là écarté de la rotation, le meneur reste pourtant intégré aux entraînements quotidiens du groupe professionnel.

Jean-Baptiste Lecrosnier a apprécié sa contribution lors de cette première apparition, malgré un manque de rythme logique. Mais le technicien ne compte pas pour autant revoir durablement sa hiérarchie.

« Je n'ai pas prévu de bousculer ma hiérarchie », a-t-il précisé à Ouest-France. Briki reste donc une solution ponctuelle, mobilisable en fonction des absences et des besoins de l'équipe, plutôt qu'un joueur appelé à retrouver automatiquement une place régulière dans la rotation.

Caen doit rebondir contre un Quimper en confiance

Au-delà de l'absence de Moore, le CBC doit corriger les erreurs qui lui ont coûté sa première défaite. À Vichy, les Normands ont notamment encaissé 24 points dans le premier quart-temps et concédé 11 rebonds offensifs avant la pause. Des problèmes de concentration et d'intensité pointés par leur entraîneur.

La réception de Quimper ne s'annonce pas simple. Repêché en ELITE 2 après sa relégation sportive, le club finistérien reste sur deux victoires convaincantes contre l'Alliance Sport Alsace (90-67) et au Havre (94-89). Désormais entraînés par Philippe Da Silva, ancien de la maison caennaise, les Bretons avaient également largement dominé le CBC en préparation (88-69).

Caen tentera donc de préserver son invincibilité à domicile malgré l'absence de son meilleur marqueur. Un nouveau test pour une équipe qui avait réussi son entame de championnat, mais doit désormais démontrer qu'elle peut gagner sans Lee Moore.