Cameron Boozer devient le deuxième joueur le plus jeune à réaliser un triple-double en NBA !
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Après cinq matchs, Cameron Boozer a déjà marqué l'histoire de la NBA. À 19 ans et 103 jours, le troisième choix de la draft 2026 est devenu le deuxième plus jeune joueur à réaliser un triple-double dans la grande ligue. Le rookie des Grizzlies a compilé 18 points, 12 rebonds et 12 passes décisives jeudi soir, lors du succès de son équipe face aux Blazers (124-103).
Un seul joueur a fait mieux que lui en matière de précocité : Josh Giddey. L'Australien avait réalisé cette performance à 19 ans et 84 jours, le 2 janvier 2022, avec 17 points, 13 rebonds et 14 passes décisives sous le maillot du Thunder. Cameron Boozer devient en revanche le plus jeune joueur à réussir un triple-double dans une victoire.
Cameron Boozer efface un record de Victor Wembanyama
Le rookie des Memphis s'est également offert une autre marque de prématurité. Avec ses 2,03 m, il est devenu le plus jeune intérieur de l'histoire à réaliser un triple-double. Le fils de Carlos efface ainsi le précédent record détenu par un certain Victor Wembanyama. Le Français avait atteint cette marque à 20 ans et 6 jours, le 10 janvier 2024, face aux Pistons.
Cette performance est d'autant plus remarquable qu'elle intervient dès le cinquième match NBA de Cameron Boozer. Seuls Oscar Robertson, Art Williams et Ben Simmons avaient réussi un triple-double aussi rapidement dans leur carrière.
Évidemment au centre de l'attention après le match, l'intérieur né à Salt Lake City n'a même pas pu terminer son interview auprès du diffuseur puisque ses coéquipiers étaient trop occupés à le congratuler après sa performance exceptionnelle.
Memphis poursuit son début de saison parfait
Au-delà de la performance individuelle de son rookie, Memphis a confirmé son excellent début de saison. En s'imposant de 21 points sur le parquet de Portland (124-103), les Grizzlies ont signé leur cinquième victoire en cinq rencontres.
La franchise réalise ainsi le deuxième départ à 5-0 de son histoire, après celui de la saison 2014-2015. Cette rencontre opposait deux des trois dernières équipes encore invaincues en NBA et contre tout attente, la franchise du Tennessee s'est emparé de ce succès. Ainsi, Memphis conserve la tête du classement à l'Ouest à égalité parfaite avec les Rockets, eux aussi disposent toujours d'un bilan parfait.
Memphis Grizzlies - Sacramento Kings · NBA 2026-2027 · 01/11/2026
- Memphis Grizzlies · Forme : V V V V V
- PTS : Ty Jerome 25,8
- REB : Cameron Boozer 10,6
- PD : Cameron Boozer 6,2
- Sacramento Kings · Forme : D D D D D
- PTS : Zach LaVine 26
- REB : Domantas Sabonis 16,2
- PD : Domantas Sabonis 7,2
Les Grizzlies retrouveront les parquets samedi, avec la réception des Kings, à la recherche de leur première victoire.