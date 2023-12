Carla Leite à Villeneuve d’Ascq en 2024-2025, avec Foppossi ?

LFB - Carla Leite va rejoindre Villeneuve d'Ascq en 2024-2025, après ses deux premières saisons en LFB à Tarbes. Elle pourrait être suivie par Marie-Paule Foppossi.

Chaque année, les meilleures joueuses françaises sont démarchées très tôt par les meilleurs clubs français. Finaliste des playoffs de Ligue Féminine de Basket (LFB) en 2023, engagée en EuroLeague en 2023-2024 et disposant d’un coach champion d’Europe (Rachid Meziane) avec la sélection de Belgique, l’Entente sportive Basket de Villeneuve-d’Ascq est de plus en plus attrayante.

Si bien que le club nordiste a déjà réussi à convaincre Carla Leite (1,75 m, 19 ans) de rejoindre le projet à partir de la saison 2024-2025 selon nos informations. La jeune arrière/meneuse est passée pro à l’été 2022 à sa sortie du centre de formation de l’ASVEL Féminin. A Tarbes, elle s’est rapidement affirmée au plus haut-niveau français, terminant meilleure espoir de la saison LFB 2022-2023 avec le TGB. Plus tard dans l’année, elle a remporté le titre de champion d’Europe U20, fini MVP de la compétition avant d’être convoquée en équipe de France A après son très bon début de saison (14,9 points à 35,6% de réussite aux tirs, dont 17,6% à 3-points, 2,3 rebonds, 5,4 passes décisives et 4,8 balles perdues pour 9,9 d’évaluation en 39 minutes).

Avant de rejoindre Villeneuve d’Ascq, elle espère bien finir son cursus tarbais, être sélectionnée pour la Draft WNBA 2024 et participer aux Jeux olympiques de Paris. Rien que ça !