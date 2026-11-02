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Ce jeune intérieur d'ÉLITE 2 a déjà promis son engagement à UConn pour 2027/28

ÉLITE 2 - Kény Vado, pensionnaire du Poitiers Basket 86, a officialisé son engagement avec l'université du Connecticut pour la saison prochaine. Une stratégie assumée par le PB86, qui veut être « une place forte du lancement de jeunes joueurs. »
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Ce jeune intérieur d'ÉLITE 2 a déjà promis son engagement à UConn pour 2027/28
Kény Vado avec l'équipe de France U18 cet été
Crédit photo : FIBA
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Les intérieurs français sont décidément particulièrement populaires sur le circuit universitaire américain. En particulier quand ils arrivent de Poitiers. Quelques mois après Narcisse Ngoy, c’est au tour de Kény Vado (2,05 m, 18 ans) d'aller en NCAA. Le pivot guadeloupéen s'est engagé ("commit") avec les légendaires Huskies de l'Université de Connecticut (UConn). Le Poitiers Basket 86 a officialisé cet accord, précisant que son joueur finira la saison avec le club, avant de traverser l’Atlantique pour la saison 2027/28. Ce qui est assez rare à ce moment de la saison.

PROFIL JOUEUR
keny_vado_2026-2027_profile.png
Kény VADO
Poste(s): Pivot
Taille: 205 cm
Âge: 18 ans (22/04/2008)
Nationalités:
drapeau-france-carre.jpg
Stats 2026-2027 / ELITE 2
PTS
2,9
#195
REB
2,4
#136
PD
0,4
#196

Départ l'été prochain

Âgé de 18 ans, le pivot de 2,08 m à l'envergure de 2,21 m sort d'une campagne remarquée avec l'équipe de France U18, avec laquelle il a décroché la médaille de bronze à l'EuroBasket cet été. À ses côtés dans son équipe figurait d’ailleurs un autre joueur passé proche de rejoindre UConn : Louka Letailleur (« J’ai eu un appel avec une seule fac, UConn, mais ça n’a pas abouti » nous expliquait-il cet été). Titulaire au Pôle France puis arrivé dans le Poitou, Vado va donc lui faire le grand saut l’été prochain.

Initialement engagé pour trois saisons avec le PB86, Vado verra son aventure poitevine se concentrer sur l'exercice 2026/27. Le club poitevin a tenu à préciser qu'il respectait la décision du joueur et comptait l'accompagner jusqu'au bout de l'exercice en cours, où il demeure un élément à part entière du projet sportif. 


Un projet assumé par le club

Arnaud Marius, Manager Général du PB86, s'est exprimé avec transparence sur cette évolution dans le communiqué du club : « En recrutant Kény, notre ambition était de l’accompagner vers le très haut niveau. Le travail est bien engagé, il a déjà franchi plusieurs étapes et sa progression est très encourageante. » Pivot remplaçant de Noel Brown, ses débuts professionnels sont pour l’instant assez timides (2,9 points et 2,4 rebonds de moyenne).

Arnaud Marius rappelle l'ambition durable du PB86 : « Le PB86 veut être une place forte du lancement de jeunes joueurs, en leur offrant des responsabilités et un cadre exigeant au sein d’une équipe ambitieuse. Même lorsque les parcours au sein des clubs se raccourcissent, notre volonté reste de construire un projet sportif solide et durable. » Autre jeune pépite du projet poitevin, l’autre 2008 Matthys Mahop nous avait lui expliqué qu’il privilégiait idéalement une deuxième année en Betclic ÉLITE avant de se présenter à la Draft NBA en 2028.

Kény Vado

Stats moyennes des 5 derniers matchs

MJMINPTSREBPDINCO
512:342,62,60,60,40,6

5 derniers matchs

DateMINPTSREBPDINCOMatchLigue
30/1011:4303100V 89-85 vs ROCELITE 2
23/1011:0710011V 74-79 @ CAEELITE 2
21/1014:1625000V 67-80 @ FOSELITE 2
16/1010:2162101V 92-77 vs CHAELITE 2
09/1015:2543111V 90-73 vs NANELITE 2

Une fac de renommée internationale

En choisissant Connecticut, Kény Vado rejoint une véritable institution du basket universitaire américain. Les Huskies possèdent une culture d'exigence et d'excellence reconnue pour développer les talents à haut potentiel avant le saut vers la NBA. Huit joueurs actuels de la grande ligue sont des “alumnis” d’UConn, dont deux pivots : Andre Drummond et Donovan Clingan. La fac s’est aussi internationalisée récemment, comme la plupart des programmes américains : un Russe, un Belge, un Bosnien et un Allemand garnissent leurs rangs en 2026/27.

Avant d'exécuter ce grand saut vers les États-Unis en 2027, le prospect français va pouvoir poursuivre son apprentissage du monde adulte sous les couleurs de Poitiers. Cette saison en Pro B constitue une opportunité idéale pour s'endurcir physiquement et affiner son jeu offensif avant de traverser l'Atlantique, vers une fac sextuple championne NCAA.

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Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.

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