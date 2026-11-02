Les intérieurs français sont décidément particulièrement populaires sur le circuit universitaire américain. En particulier quand ils arrivent de Poitiers. Quelques mois après Narcisse Ngoy, c’est au tour de Kény Vado (2,05 m, 18 ans) d'aller en NCAA. Le pivot guadeloupéen s'est engagé ("commit") avec les légendaires Huskies de l'Université de Connecticut (UConn). Le Poitiers Basket 86 a officialisé cet accord, précisant que son joueur finira la saison avec le club, avant de traverser l’Atlantique pour la saison 2027/28. Ce qui est assez rare à ce moment de la saison.

PROFIL JOUEUR Kény VADO Poste(s): Pivot Taille: 205 cm Âge: 18 ans (22/04/2008) Nationalités: Stats 2026-2027 / ELITE 2 PTS 2,9 #195 REB 2,4 #136 PD 0,4 #196

Départ l'été prochain

Âgé de 18 ans, le pivot de 2,08 m à l'envergure de 2,21 m sort d'une campagne remarquée avec l'équipe de France U18, avec laquelle il a décroché la médaille de bronze à l'EuroBasket cet été. À ses côtés dans son équipe figurait d’ailleurs un autre joueur passé proche de rejoindre UConn : Louka Letailleur (« J’ai eu un appel avec une seule fac, UConn, mais ça n’a pas abouti » nous expliquait-il cet été). Titulaire au Pôle France puis arrivé dans le Poitou, Vado va donc lui faire le grand saut l’été prochain.

Initialement engagé pour trois saisons avec le PB86, Vado verra son aventure poitevine se concentrer sur l'exercice 2026/27. Le club poitevin a tenu à préciser qu'il respectait la décision du joueur et comptait l'accompagner jusqu'au bout de l'exercice en cours, où il demeure un élément à part entière du projet sportif.

Un projet assumé par le club

Arnaud Marius, Manager Général du PB86, s'est exprimé avec transparence sur cette évolution dans le communiqué du club : « En recrutant Kény, notre ambition était de l’accompagner vers le très haut niveau. Le travail est bien engagé, il a déjà franchi plusieurs étapes et sa progression est très encourageante. » Pivot remplaçant de Noel Brown, ses débuts professionnels sont pour l’instant assez timides (2,9 points et 2,4 rebonds de moyenne).

Arnaud Marius rappelle l'ambition durable du PB86 : « Le PB86 veut être une place forte du lancement de jeunes joueurs, en leur offrant des responsabilités et un cadre exigeant au sein d’une équipe ambitieuse. Même lorsque les parcours au sein des clubs se raccourcissent, notre volonté reste de construire un projet sportif solide et durable. » Autre jeune pépite du projet poitevin, l’autre 2008 Matthys Mahop nous avait lui expliqué qu’il privilégiait idéalement une deuxième année en Betclic ÉLITE avant de se présenter à la Draft NBA en 2028.

Une fac de renommée internationale

En choisissant Connecticut, Kény Vado rejoint une véritable institution du basket universitaire américain. Les Huskies possèdent une culture d'exigence et d'excellence reconnue pour développer les talents à haut potentiel avant le saut vers la NBA. Huit joueurs actuels de la grande ligue sont des “alumnis” d’UConn, dont deux pivots : Andre Drummond et Donovan Clingan. La fac s’est aussi internationalisée récemment, comme la plupart des programmes américains : un Russe, un Belge, un Bosnien et un Allemand garnissent leurs rangs en 2026/27.

Avant d'exécuter ce grand saut vers les États-Unis en 2027, le prospect français va pouvoir poursuivre son apprentissage du monde adulte sous les couleurs de Poitiers. Cette saison en Pro B constitue une opportunité idéale pour s'endurcir physiquement et affiner son jeu offensif avant de traverser l'Atlantique, vers une fac sextuple championne NCAA.