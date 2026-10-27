« Ce ne sont pas des vrais supporters » : Nikola Jokic en remet une couche sur les supporters de Denver

Nikola Jokic ne digère pas l'attitude des fans des Nuggets. Après la défaite face aux Warriors, lundi soir, (134-114) le pivot serbe a de nouveau critiqué les supporters qui ont hué leur équipe, déjà battue à domicile quelques jours plus tôt. Ce mécontentement intervient alors que Denver peine à lancer sa saison, et ne compte qu'une victoire en trois matchs.

The Pelicans are blowing out the Nuggets in Denver



Loud boos coming from the crowd 🍿 pic.twitter.com/hRGo7MKAX0 — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) 25 octobre 2026

Nikola Jokic remet en cause la fidélité des supporters

Interrogé après la rencontre face à Golden State, le triple MVP n'a pas caché son incompréhension face aux réactions du public de la Ball Arena. Habitué à évoluer dans des salles aux ambiances variées, il estime que les huées envers sa propre équipe ne correspondent pas à ce qu'il considère comme un véritable soutien.

« Je n'avais jamais entendu ça. J'ai joué devant 10 personnes, 50 personnes, 100 personnes… peu importe. Je n'ai pas l'habitude. Des supporters qui huent leur propre équipe… Je ne pense pas que ce soient de vrais supporters », a déclaré le Joker.

Nikola Jokić speaks again on the boos from Game 2:



"...I'm sticking to what I said...I think they are not real fans"



Full answer: pic.twitter.com/PfB4C7siXU — DNVR Nuggets (@DNVR_Nuggets) 27 octobre 2026

Le Serbe avait déjà exprimé son agacement après les huées entendues lors du précédent match à domicile. Sa nouvelle prise de parole confirme que le comportement du public le touche, alors que Denver traverse un début de saison compliqué.

David Adelman comprend la frustration du public

De son côté, l'entraîneur des Nuggets, David Adelman, a adopté une position plus nuancée. S'il comprend les arguments de son joueur, il reconnaît également que les supporters sont en droit d'attendre davantage de leur équipe.

« Je comprends les deux points de vue. Je comprends l'argument de Nikola, c'est que c'était le premier match de la saison. Il est ici depuis longtemps, et je crois que nous sommes l'équipe avec le plus de victoire à domicile ces dix dernières années (la deuxième en vérité avec 283 succès derrière les Celtics qui en comptent 288) », a-t-il expliqué.

David Adelman was asked about the Nuggets’ various reactions to the boos in G2.



He said he understood both sides of it.



When speaking of the city and team he said:



“…they have to stay connected.”



Full answer: pic.twitter.com/hhkEdFWmX7 — DNVR Nuggets (@DNVR_Nuggets) 27 octobre 2026

Le technicien a toutefois reconnu que le spectacle proposé n'était pas satisfaisant, tout en rappelant que Denver avait déjà connu des débuts difficiles avant de redresser la situation.

« Nikola Jokic a le droit d'avoir son opinion », a déclaré David Adelman

« J'ai entendu les huées mais j'étais plus concentré sur les choix de rotation pour gagner le match. Nikola a le droit d'avoir son opinion, il a connu beaucoup de succès ici ».

Et pour retrouver ces succès d'antan, les Nuggets vont devoir changer quelque chose notamment en défense. Pour le moment, Denver possède la 4e pire défense de la saison avec 121,5 points encaissés par 100 possessions et vient de prendre plus 130 unités sur ses deux derniers matchs.

La saison reste longue mais la franchise du Colorado va devoir montrer un autre visage pour éviter que les tensions avec son public ne s'installent durablement.