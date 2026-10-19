Cedi Osman affole les compteurs en Grèce et signe un nouveau record personnel

Cedi Osman (2,04 m, 31 ans) a livré une prestation offensive de premier plan lors de la troisième journée du championnat grec. L'international turc a inscrit 37 points en 35 minutes, établissant un nouveau record personnel en match officiel.

37 points et une adresse remarquable à 3-points

L'ailier du PAOK s'est particulièrement distingué derrière l'arc, avec 7 tirs à 3-points réussis sur 11 tentatives (63,6 %). Il a également converti 3 de ses 4 tirs à 2-points et 10 de ses 11 lancers francs. Une performance complétée par 3 rebonds, 1 passe décisive et 1 interception.

PLAYER OF THE GAME 🔝

Well done @cediosman ⚪️⚫️ pic.twitter.com/85AxjEBZUg — PAOK BC (@PAOKbasketball) 17 octobre 2026

Osman avait déjà inscrit 24 points à la mi-temps, permettant au PAOK de rejoindre les vestiaires à égalité (47-47), alors que Kolossos avait compté jusqu'à dix points d'avance durant le deuxième quart-temps.

Avec cette performance, Osman réalise son record de points en carrière. Il prend aussi place dans l'histoire du PAOK en établissant la quatrième meilleure marque offensive de l'histoire du club grec.

« Je n'aime pas trop parler de moi a déclaré le Turc après la rencontre. Le basket-ball est un sport d'équipe. Je dois ma performance à mes coéquipiers. Je les remercie de m'avoir aidé à faire un bon match. »

🏛️ Cedi Osman’ın Kolossos karşısındaki 37 sayılık muazzam performansı, PAOK tarihindeki yerini aldı.



📊 Milli oyuncu, kulüp tarihinin en yüksek skorlar listesinde kendisine yer buldu.



1️⃣ Peja Stojakovic — 43

2️⃣ Ivica Jurkovic — 40

3️⃣ Walter Berry — 39

4️⃣ Cedi Osman — 37

4️⃣… pic.twitter.com/njqC8sSVSu — Eurohoops Türkiye (@EurohoopsTR) 18 octobre 2026

Le PAOK poursuit son sans-faute en championnat

Malgré cette prestation individuelle, le PAOK a dû batailler pour s'imposer à Rhodes. Menés 66-62 à l'entame du dernier quart-temps, les joueurs d'Andrea Trinchieri ont finalement renversé la rencontre pour s'imposer 88-84.

Ce troisième succès en autant de journées permet au club de Salonique de rester invaincu en championnat grec.

Formé à l'Efes Istanbul, passé par les Cleveland Cavaliers et les San Antonio Spurs en NBA, puis par le Panathinaïkos entre 2024 et 2026, Cedi Osman a rejoint le PAOK cette saison. Le club dispute également l'EuroCup, compétition dans laquelle l'ailier turc avait inscrit 23 points contre Manresa lors de son premier match, le 30 septembre.

Avec ce nouveau record personnel, Osman confirme son importance offensive dans le début de saison du PAOK, désormais fort de trois victoires en championnat et d'un bilan de deux succès pour un revers sur la scène européenne.