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Celtics - Pistons : fortunes diverses pour Jayson Tatum et Paul George

Les Celtics entraient dans leur nouvelle ère cette nuit face aux Pistons. Sans Jaylen Brown, Boston mise son avenir et sa réussite sur Jayson Tatum désormais seul leader de la franchise. Mais l'ailier fort s'est pris les pieds dans le tapis face à Detroit, à l'inverse de son lieutenant Paul George, déjà en grande forme.
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Celtics - Pistons : fortunes diverses pour Jayson Tatum et Paul George
Jayson Tatum a vécu une soirée très difficile au tir face aux Pistons. Tout le contraire de Paul George en grande réussite
Crédit photo : David Butler II-Imagn Images
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La première sortie des Celtics "new look" ne s'est pas révélée très concluante. Opposé aux Pistons pour l'Opening Night NBA, Boston s'est incliné dans le Michigan (121-113). La défaite ne s'avère pas forcément inquiétante mais le nouveau leader des C's, Jayson Tatum va devoir assumer ses nouvelles responsabilités assez rapidement.

Dès le début du match JT a pris la charge offensive de son équipe, sollicitant les pick-and roll et n'hésitant pas à dégainer à mi-distance. Cependant, l'ailier fort a eu toutes les peines du monde à trouver la mire (13 points, 6-23 au tir). Le sextuple All-Star a multiplié les mauvais choix et a forcé bon nombre d'action afin de marquer par lui-même.

"Je me sentais bien sur les tirs. Ce n'était évidemment pas l'un de meilleurs matchs mais je dois juste mieux jouer. Une partie mon rôle c'est de marquer. Il faut que je regarde la vidéo. Parfois je dois probablement ralentir le jeu. Mais je pense qu'il faut que je crée les actions que ce soit pour moi ou pour mes coéquipiers".

Detroit Pistons 121 - 113 Boston Celtics · NBA 2026-2027 · 20/10/2026

Leaders

Detroit PistonsBoston Celtics
PTSJalen Duren 22Paul George 38
REBAusar Thompson 11Jordan Walsh 6
PDCade Cunningham 8Jayson Tatum 11

Statistiques d'équipe

Detroit PistonsBoston Celtics
TIRS45,3 %45,5 %
3PTS15/4017/42
LF28/3216/21
REB4939
RO1412

Jayson Tatum a fait briller Paul George

En effet, si le leader des Celtics n'a jamais trouvé son rythme, le champion NBA 2024 est parvenu à mettre ses partenaires dans la rencontre (11 passes décisives pour seulement 2 pertes de balle). Dans ce rôle de playmaker altruiste, Jayson Tatum a été très juste de quoi lancer idéalement son nouveau lieutenant Paul George.

Arrivé cet été en provenance des Sixers, Playoff-P a profité des espaces créés par Big Deuce pour sanctionner la défense des Pistons. PG 13 termine avec 38 points marqués dont 7 tirs à longue distance, le plus haut total pour un joueur des C's lors de ses débuts. L'ancien joueur des Clippers s'est rappelé aux souvenirs de ses plus belles années en carrière puisqu'il a également volé 5 ballons.

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Un effectif en rodage

A vrai dire, Paul George ne sortira pas des performances de ce niveau tous les soirs donc Jayson Tatum doit absolument step up. D'ailleurs Taco Jay ne semble pas être le seul dans ce cas puisque les intérieurs de Boston notamment Neemias Queta et Mitchell Robinson n'ont pas apporté suffisamment dans la raquette.

Les C's disposent de trois jours pour analyse leurs erreurs car le prochain match au TD Garden s'annonce très difficile. Boston recevra les Knicks dans la nuit de vendredi à samedi et JT sera assurément attendu au tournant.

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