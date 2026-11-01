David Škara et le Cedevita Olimpija Ljubljana, c’est du sérieux. L’ailier-fort de 31 ans a signé une prolongation de contrat qui garantit sa présence chez les Dragons jusqu'à la fin de la saison 2028-2029. Une belle récompense pour l’international croate, qui a fait ses gammes dans l’antichambre du basket français entre 2020 et 2024.

✂️✂️ še vsaj 2 leti z nami v Zmajevem gnezdu!#ZmajevaDruzina pic.twitter.com/F1fQtvRNN5 — Cedevita Olimpija Ljubljana (@KKCedOL) 30 octobre 2026

Un triplé en 2025-2026

Cette extension de contrat survient après une excellente saison 2025-2026 au sein du Cedevita Olimpija Ljubljana. Sous la direction de Zvezdan Mitrovic, il a réalisé un triplé national (Supercoupe, Coupe et championnat de Slovénie), tout en contribuant au beau parcours de son équipe jusqu’en quarts de finale de l’EuroCup - éliminé par la JL Bourg, futur championne - et de l’ABA League.

L’international croate s’est notamment illustré lors du premier match de la finale du championnat slovène face à Krka, en inscrivant le panier de la victoire au buzzer de la deuxième prolongation (90-89).

🏀 Cedevita akcija tekme 🏀



Sekunda in pol do konca. Tehtnica se preveša na stran domačih.



A David Škara je imel svoje načrte!



Zmagaaaaaaaa v Novem mestu!#ZmajevaDruzina | #LigaOTPBanka pic.twitter.com/5qIVJNIqlz — Cedevita Olimpija Ljubljana (@KKCedOL) 27 mai 2026

Sur le plan individuel, David Škara tournait à 8,6 points et 4,2 rebonds de moyenne en 20 rencontres d'EuroCup, ainsi qu'à 8,9 points et 4 rebonds en 26 matchs d'ABA League en 2025-2026.

« David s'est rapidement intégré à notre système grâce à son éthique de travail »

Cette saison, l’ancien pensionnaire de Pro B a conservé un rôle important dans la rotation au sein du collectif de Zvezdan Mitrovic. Il affiche 7,8 points et 4,8 rebonds de moyenne en EuroCup, tandis qu'il compile 5,5 points et 4,5 rebonds en Ligue adriatique.

« David s’est rapidement intégré à notre système grâce à son éthique de travail et à son attitude envers l'équipe, c’est pourquoi nous souhaitions qu’il reste sur le long terme au Cedevita Olimpija », a partagé le directeur sportif Chechu Mulero.

David Skara (Champagne Basket) - David Skara (Cedevita Olimpija Ljubljana) · ELITE 2 2023-2024 Comparaison statistique entre deux joueurs David Skara David Skara MJ 34 5 PTS 11,5 7,8 REB 5,3 4,8 PD 1,1 0,8 IN 1 0,6 CO 0,4 0,2

« Je suis reconnaissant envers le club pour sa confiance. Je me suis senti chez moi ici dès le premier jour. Je suis ravi de rester, mais je sais aussi qu'il nous reste encore beaucoup de travail à accomplir », a ajouté l'ailier-fort dans le communiqué officiel.

Passé par Denain, Le Portel, Nancy et Châlons-Reims

Avant de s'installer en Slovénie, David Škara a effectué sa formation à Zadar puis outre-Atlantique, à Valparaiso puis Clemson. Lancé chez les pros en deuxième division espagnole, à Huesca, il avait découvert la France avec Denain (12,8 points et 5,1 rebonds en 2020-2021).

Après une courte parenthèse en Betclic ÉLITE au Portel lors de la saison 2021-2022 (3,9 points en 12 minutes), il avait retrouvé l’antichambre avec le SLUC Nancy (8,9 points, 4,1 rebonds) avant de s’installer deux saisons à Châlons-Reims (11,4 points, 6,0 rebonds, 1,5 passe décisives pour 14,3 d’évaluation en 27 minutes entre 2022 et 2024).

Cela lui avait ouvert les portes de l’ABA League avec Split, avant donc de pousser celles de l’EuroCup dans la capitale slovène, lui qui évolue cette année dans le groupe du Mans (contre qui il a compilé 10 points et 4 rebonds le 21 octobre lors de la 4e journée lors d'une défaite 66-84).