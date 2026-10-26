Cet ex-coéquipier de Victor Wembanyama sélectionné en numéro 1 de la draft... de G-League

Il y a quelques mois encore, il soulevait le trophée Larry O'Brien avec les New York Knicks. Ce samedi, Jeremy Sochan a pris une toute autre direction : les Texas Legends en ont fait le premier choix de la draft 2026 de G-League. L'ailier-fort rejoint ainsi le camp d'entraînement de la franchise texane, antichambre des Dallas Mavericks, avec l'ambition de se relancer avant l'ouverture de la saison, prévue le 6 novembre.

2026 NBA champion Jeremy Sochan is selected No. 1 overall by the @texaslegends in the 2026 NBA G League Draft! 👏



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Jeremy Sochan, numéro 1 de la Draft de G-League

Organisée virtuellement, la Draft de G-League n'a ménagé aucun suspense pour son premier rang. Les Texas Legends ont jeté leur dévolu sur Sochan d'entrée, laissant le Motor City Cruise appeler Isaiah Carr en deuxième position, puis les Osceola Magic miser sur Kasean Pryor avec le troisième choix.

Dans la foulée, la franchise texane a dévoilé son effectif de camp pour l'exercice 2026-2027. Le nom de Sochan y figure aux côtés des autres joueurs retenus ou drafté par l'équipe, qui sert de réservoir aux Dallas Mavericks en G League.

De San Antonio au titre avec New York

La trajectoire récente de l'international polonais rend ce choix d'autant plus singulier. Lors de la saison NBA 2025-2026, Sochan a d'abord porté le maillot des San Antonio Spurs pendant 28 rencontres, avant de rejoindre les New York Knicks, avec qui il a disputé 16 matchs.

PROFIL JOUEUR Jeremy SOCHAN Poste(s): Ailier Fort Taille: 203 cm Âge: 23 ans (20/05/2003) Nationalités: Stats 2026-2027 / NBA Presaison PTS 6 #347 REB 3,5 #199 PD 1,3 #302

Ce passage new-yorkais s'est conclu de la plus belle des manières : les Knicks ont décroché le titre NBA, offrant à l'ancien joueur des Spurs sa première bague de champion face à son ancienne équipe. C'est donc avec ce statut, rare à ce niveau, qu'il débarque chez les Legends.

Un début de saison fixé au 6 novembre

Durant l'été, les Portland Trail Blazers avaient offert au Polonais l'opportunité d'obtenir une place dans leur effectif lors du camp d'entraînement. Peu convaincant avec la franchise de l'Oregon, il s'était fait coupé à quelques jours de la reprise de la saison NBA.

The Trail Blazers have waived Jeremy Sochan. — Marc Stein (@TheSteinLine) 17 octobre 2026

Sochan n'aura que peu de temps pour trouver ses marques au sein de son nouveau groupe. La saison 2026-2027 de G-League débutera le vendredi 6 novembre, une échéance qui laisse moins de deux semaines au staff des Legends pour intégrer leur premier choix.