« Cette équipe m’inspire » : J.D. Jackson séduit par son collectif à Antibes

Après Denain et Blois, les Sharks ont dévoré Caen. Lancé depuis la fin octobre, Antibes a ajouté une nouvelle victime à son tableau de chasse en ELITE 2, vendredi 30 octobre, en corrigeant le CBC (102-77) devant son public de l’Azur Arena.

Plus que le tableau d'affichage, c’est la manière qui a comblé J.D. Jackson. L’entraîneur des Sharks a salué l’état d’esprit collectif de son groupe, avant un tout autre défi face à Pau-Lacq-Orthez, ce mardi 3 novembre en Coupe de France.

« De nature, je suis le vieux coach un peu ronchon, un peu blasé. Mais là, je dois le dire, je suis très inspiré par cette équipe », a partagé le technicien antibois au sortir de la rencontre, dans un extrait partagé par le club sur les réseaux sociaux. « C'est encore très tôt, on a une marge de travail énorme, mais je vois quelque chose qu'on a peu vu depuis deux ans, pour être honnête. Je vois quelque chose dans l’envie, dans l’animation, dans le partage... On est cette équipe que le public veut voir, et il faut continuer comme ça. Par expérience, une équipe qui joue avec cette solidarité et cette intensité, on va faire une belle saison. Pourvu que ça dure. »

Il est vrai qu'Antibes a distribué 28 passes décisives ce vendredi soir, que cinq de ses joueurs ont atteint au moins 12 points et fait trembler les filets à 16 reprises derrière l’arc.

Au niveau individuel, Romain Parmentelot (15 points, 7 passes, 5 rebonds, 3 interceptions), Marcus Williams (17 points, 4 rebonds, 6 passes), Léopold Ca (17 points à 9/11 aux tirs), Zeljko Sakic (12 points, 8 rebonds, 4 passes), Kyle Castlin (17 points à 5/7 à 3-points)... Tous ont brillé !

Une attaque aux multiples visages donc, qui a longtemps couvé avant d’exploser : seulement devant de sept points à la pause (46-39), les Sharks ont passé la surmultipliée après les vestiaires, avec 56 points inscrits en seconde période.

Une série née face à Denain et Blois

Le 20 octobre dernier, Antibes avait déjà fait chuter Denain, jusque-là invaincu cette saison en distribuant 20 passes décisives, signe d’une identité collective en train de s’affirmer. Cinq jours plus tard, ils confirmaient à Blois (97-92) en décrochant leur premier succès à l’extérieur en championnat.

Au classement, l'équipe de J.D. Jackson pointe à la 2e place avec un bilan de 5 victoires et 2 défaites, comme Poitiers et Châlons-Reims, à un succès du leader Denain.

Pau en Coupe de France, sans Youri Golitin

Changement de calibre à venir dès ce mardi 3 novembre. Tombeurs de Roanne au tour précédent, les Sharks défieront un autre pensionnaire de Betclic ELITE, Pau-Lacq-Orthez, en 16e de finale de la Coupe de France. Ils disposeront d’un coussin de sept points au coup d’envoi, conformément au réglement officiel de la FFBB.

Il faudra toutefois composer sans Youri Golitin, passé sur le billard le 28 octobre en raison d’une protrusion discale. Si la piste d’un pigiste médical est à l’étude, le staff assure garder toute sa confiance dans le groupe actuel et compte notamment sur ses jeunes pour combler le vide.