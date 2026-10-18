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Cette fois, personne n'a empêché Lucas Dufeal de devenir le héros : le MSB renverse Bourg à la dernière seconde

Deux semaines après avoir failli offrir la victoire au Mans contre Paris, avant d'être crucifié par Nadir Hifi, Lucas Dufeal a récidivé ! Récipiendaire d'un alley-oop sur l'impeccable dernier système du MSB, à 2 secondes du buzzer, le Martiniquais a douché la JL Bourg (91-90) au terme d'un somptueux match de Betclic ÉLITE.
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Résumé
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Cette fois, personne n'a empêché Lucas Dufeal de devenir le héros : le MSB renverse Bourg à la dernière seconde
Bastien Grasshoff a envoyé une passe parfaite pour Lucas Dufeal sur le dernier play du MSB
Crédit photo : Julie Dumélié
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Si l'on était à la tête de DAZN, on ne programmerait que des matchs à Antarès jusqu'à la fin de la saison lors du créneau en prime time. Car deux semaines après le somptueux MSB - Paris, les téléspectateurs du dimanche 19h ont eu droit à un autre chef-d'œuvre entre Le Mans et Bourg-en-Bresse (91-90).

Le Mans 91 - 90 Bourg-en-Bresse · Betclic ELITE 2026-2027 · 18/10/2026

Leaders

Le MansBourg-en-Bresse
PTSCarlos Stewart 20Lionel Gaudoux 20
REBLéopold Delaunay 6Lionel Gaudoux 6
PDBastien Grasshoff 4Tyger Campbell 7

Statistiques d'équipe

Le MansBourg-en-Bresse
TIRS51,8 %48,6 %
3PTS13/2811/24
LF20/2011/15
REB3229
RO58

Dufeal envoyé au alley-oop

Où, cette fois, Lucas Dufeal n'a pas eu le rôle du héros malheureux, comme le 4 octobre, lorsque le buzzer beater controversé de Nadir Hifi a fait oublier que le Martiniquais avait failli s'offrir la claquette de la gagne six secondes auparavant.

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Doté de qualités athlétiques hors normes, l'ancien vichyssois a été au cœur d'un système parfait de Guillaume Vizade à 2,2 secondes de la fin, après le tir que l'on croyait assassin d'Adrian Nelson (89-90).

"On l'a proprement exécuté" :
Stewart et Wood en leurres sur le dernier système

Avec aussi peu de temps au chrono, le coach sarthois avait appelé un alley-oop pour Lucas Dufeal. Avec quelques diversions, en demandant à Carlos Stewart de "flasher" (un déplacement brusque vers une zone libre du terrain) et à Moses Wood de descendre le long de l'écran. Tout ça, donc, pour libérer le champ à Dufeal.

Et c'est exactement ce qui s'est passé... Après un switch, l'ex-portelois, initialement défendu par Keith Jordan, s'est retrouvé face à Trey Woodbury, qui lui rend 11 centimètres au cercle, et a pu bondir au cercle, mis sur orbite par l'excellente passe de Bastien Grasshoff (19 d'évaluation).

Surtout que derrière, Tyger Campbell n'a pas imité Nadir Hifi et a échoué à rentrer son tir ave maria à la sirène, permettant cette fois à Antarès d'exploser...

"C'était exactement le play", savourait-il ensuite au micro de DAZN. "On l'a proprement exécuté. Le but était de faire un alley-oop pour moi. Bastien m'a envoyé une bonne passe, je l'ai mis : je suis content ! Je n'avais jamais réussi de panier pour la gagne ! Il y a deux semaines, j'avais déjà mis la claquette à la fin mais Nadir Hifi a réussi le panier qui nous a tués. Heureusement que Tyger Campbell a raté cette fois (au buzzer)..."

Bastien GRASSHOFF
Bastien GRASSHOFF
19
PTS
4
REB
4
PDE
Logo Betclic ELITE
MSB
91 90
JLB

La JL Bourg mal payée

Une défaite particulièrement cruelle pour les Bressans, désormais 14e de Betclic ÉLITE et lestés d'un bilan de six revers en sept matchs officiels, alors qu'ils ont certainement livré leur match référence de la saison jusque-là.

Mais le basket est un sport cruel et pour un simple alley-oop (même s'ils n'ont évidemment pas perdu sur cette seule action), on ne retiendra pas forcément toutes les bonnes choses qu'ils ont démontrées en Sarthe. À l'image de cette première période quasiment parfaite : 17 passes décisives, pour 0 balle perdue. Certainement l'un des plus hauts ratios de l'histoire du championnat. Mais un joyau de mi-temps particulièrement mal payé : il n'y avait que +4 pour Bourg-en-Bresse au moment de rentrer aux vestiaires. Et la suite, on la connaît...

"La vérité, c'est qu'on n'est pas loin..."

"Elle est dure, cette défaite", soufflait Lionel Gaudoux, capitaine exemplaire (20 points, 6 rebonds et 2 contres). "Il y avait moyen de faire quelque chose. On met tellement d'efforts, c'est ça qui est chiant. On a la qualité, on a les joueurs pour. Mais on fait encore des petites erreurs, c'est frustrant. On prend encore trop de points. La vérité, c'est qu'on n'est pas loin, que cela aurait pu tomber de notre côté mais que ça ne l'a pas fait."

Lionel GAUDOUX
Lionel GAUDOUX
20
PTS
6
REB
2
PDE
Logo Betclic ELITE
MSB
91 90
JLB

Un peu à l'image du MSB il y a quinze jours contre Paris... Le tout étant d'être capables, in fine, de changer le fin mot de l'histoire.

Le Mans
Le Mans
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Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

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