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« Cette victoire est héroïque » : Julien Mahé fier du coup de tonnerre de Nanterre à Bourg

Mené de 21 points, diminué par les blessures et au bout d'une semaine éprouvante sur la scène européenne, Nanterre a renversé la JL Bourg dans l’Ain (98-101), samedi soir. Un exploit, conclu sur un tir assassin de Xavier Castaneda au buzzer, qui suscite la fierté du coach Julien Mahé.
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Résumé
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« Cette victoire est héroïque » : Julien Mahé fier du coup de tonnerre de Nanterre à Bourg
"Avec sept joueurs pros, il faut avoir la foi pour y croire encore à -21", dixit Julien Mahé.
Crédit photo : Jacques Cormarèche
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Il fallait avoir le cœur bien accroché pour assister à ce Bourg - Nanterre. Dans un scénario digne d'un film à suspense en cette soirée d’Halloween, les Franciliens ont réalisé une remontée spectaculaire pour s'offrir l'une des victoires les plus marquantes de leur début de saison, ce samedi 31 octobre, à Ekinox (98-101).

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Pourtant, rien ne laissait présager une telle issue. Après 12 minutes, les hommes de Julien Mahé comptaient 21 longueurs de retard (37-16). Un gouffre qui aurait pu être fatal à bien des équipes.

Bourg-en-Bresse 98 - 101 Nanterre · Betclic ELITE 2026-2027 · 31/10/2026

Leaders

Bourg-en-BresseNanterre
PTSNathan Soliman 17Xavier Castañeda 21
REBNathan Soliman 5Devin McGlockton 6
PDTyger Campbell 13Xavier Castañeda 9

Statistiques d'équipe

Bourg-en-BresseNanterre
TIRS50,8 %51,7 %
3PTS9/2611/22
LF25/3528/36
REB3435
RO109

Nanterre s’accroche, à sept pros

Mais Nanterre n'a jamais renoncé, malgré un contexte particulièrement défavorable. De retour d'un déplacement en Azerbaïdjan en BCL en milieu de semaine, le club francilien doit en effet composer avec un effectif très amoindri. 

Privée de Mitchell Saxen, J'Wan Roberts et Lucas Dussoulier, l’équipe francilienne n'avait que sept joueurs professionnels à disposition. Un handicap supplémentaire face à une JL Bourg qui semblait avoir parfaitement maîtrisé son entame de rencontre.

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Sauf que les Bressans ont progressivement perdu le contrôle de la partie. En encaissant notamment 34 points dans le deuxième quart-temps, ils ont laissé leurs adversaires reprendre confiance. Et lorsque la rencontre a semblé leur échapper définitivement dans le dernier acte, Nanterre a porté l'estocade : un cinglant 14-0 pour passer devant (81-87, 35e).

Xavier Castaneda, bourreau de son ancien club

Pour autant, la JL Bourg pensait avoir arraché la prolongation grâce à un tir primé de Nathan Soliman à six dixièmes de la sirène (98-98). Le plus beau panier de la jeune carrière de l’adolescent !

C’était sans compter sur Xavier Castaneda, au bon - ou très mauvais, au choix - souvenir d’Ekinox. Sur la remise en jeu de Paul Lacombe, l'ancien Bressan a eu le temps d'armer à longue distance et d'inscrire le panier de la victoire au buzzer (98-101). Une conclusion aussi cruelle pour la Jeu que mémorable pour Nanterre !

« Il faut avoir la foi pour y croire encore à -21 »

Après la rencontre, Julien Mahé n'a pas caché son admiration pour ses joueurs, dans les colonnes du Progrès.

« Cette victoire est incroyable et héroïque ! Cette semaine, nous avons fait un voyage dingue. Avec sept joueurs pros, il faut avoir la foi pour y croire encore à -21. Je tire un énorme coup de chapeau aux joueurs. Avec six dixièmes, on savait que Xavier Castaneda avait le temps de faire catch and shoot et c’est ce qui s’est passé. »

Bourg-en-Bresse 98 - 101 Nanterre · Betclic ELITE · 31/10/2026

MatchPTSREBPD
Bourg-en-BresseTrey Woodbury911
Keith Jordan431
Assemian Moularé1045
Tyrese Samuel1140
Hugo Robineau830
Léni Monnet000
Johnny Berhanemeskel420
Adrian Nelson1242
Nathan Soliman1750
Lionel Gaudoux1030
Tyger Campbell13113
NanterreJim Samanos110
Yanis Mbuy000
Xavier Castañeda2129
Devin McGlockton1361
Benjamin Sene1141
Len Schoormann1443
Paul Lacombe1252
Hugo Yimga-Moukouri1152
Donta Scott1850
Lucas Dussoulier000

Pour Nanterre, ce succès dépasse donc le simple résultat comptable. Il récompense la résilience d'un groupe qui a refusé de céder malgré l'accumulation des difficultés. 

Nanterre

Derniers résultats

DateMatch
13/10/2026Nanterre 93 - 65 Rytas Vilnius
17/10/2026Nancy 80 - 65 Nanterre
24/10/2026Nanterre 86 - 69 Cholet
27/10/2026BC Sabah 87 - 80 Nanterre
31/10/2026Bourg-en-Bresse 98 - 101 Nanterre

Prochains matchs

DateMatch
07/11/2026Nanterre - Chalon
11/11/2026Rytas Vilnius - Nanterre
15/11/2026Dijon - Nanterre
21/11/2026Nanterre - Strasbourg
05/12/2026Saint-Quentin - Nanterre

Bourg-en-Bresse doit « progresser en termes de maturité »

Pour la JL Bourg, en revanche, cette nouvelle désillusion à domicile laisse des traces : après avoir déjà laissé échapper une victoire dans les derniers instants au Mans, les hommes de Frédéric Fauthoux ont encore vu le scénario leur échapper au pire moment.

« Quand on reprend un avantage de +8 à quelques minutes de la fin, ils recollent en trois attaques. Il faut qu’on progresse en termes de maturité dans le jeu. On n’a pas le droit de se faire remonter aussi vite », regrette le technicien burgien.

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La pilule est difficile à avaler pour la JL Bourg, qui a en plus perdu un nouveau joueur sur blessure, Lionel Gaudoux, touché à l’épaule après un excellent démarrage (10 points en 8 minutes).

La formule la plus marquante est celle du meneur pigiste de Bourg-en-Bresse, Tyger Campbell : « C’est un match qu’on aurait pu gagner. C'est difficile à accepter. Le mieux, c’est de passer à autre chose. On a un match mercredi en Pologne, alors il faut essayer de ne pas s’attarder là-dessus », toujours dans Le Progrès. C’est tout ce qu’on souhaite aux Bressans, qui iront à Paris le weekend prochain.

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