Il fallait avoir le cœur bien accroché pour assister à ce Bourg - Nanterre. Dans un scénario digne d'un film à suspense en cette soirée d’Halloween, les Franciliens ont réalisé une remontée spectaculaire pour s'offrir l'une des victoires les plus marquantes de leur début de saison, ce samedi 31 octobre, à Ekinox (98-101).

Pourtant, rien ne laissait présager une telle issue. Après 12 minutes, les hommes de Julien Mahé comptaient 21 longueurs de retard (37-16). Un gouffre qui aurait pu être fatal à bien des équipes.

Nanterre s’accroche, à sept pros

Mais Nanterre n'a jamais renoncé, malgré un contexte particulièrement défavorable. De retour d'un déplacement en Azerbaïdjan en BCL en milieu de semaine, le club francilien doit en effet composer avec un effectif très amoindri.

Privée de Mitchell Saxen, J'Wan Roberts et Lucas Dussoulier, l’équipe francilienne n'avait que sept joueurs professionnels à disposition. Un handicap supplémentaire face à une JL Bourg qui semblait avoir parfaitement maîtrisé son entame de rencontre.

Sauf que les Bressans ont progressivement perdu le contrôle de la partie. En encaissant notamment 34 points dans le deuxième quart-temps, ils ont laissé leurs adversaires reprendre confiance. Et lorsque la rencontre a semblé leur échapper définitivement dans le dernier acte, Nanterre a porté l'estocade : un cinglant 14-0 pour passer devant (81-87, 35e).

Xavier Castaneda, bourreau de son ancien club

Pour autant, la JL Bourg pensait avoir arraché la prolongation grâce à un tir primé de Nathan Soliman à six dixièmes de la sirène (98-98). Le plus beau panier de la jeune carrière de l’adolescent !

C’était sans compter sur Xavier Castaneda, au bon - ou très mauvais, au choix - souvenir d’Ekinox. Sur la remise en jeu de Paul Lacombe, l'ancien Bressan a eu le temps d'armer à longue distance et d'inscrire le panier de la victoire au buzzer (98-101). Une conclusion aussi cruelle pour la Jeu que mémorable pour Nanterre !

Soliman pensait arracher la prolongation pour @JLBourgBasket vs @Nanterre92 98-98 mais Castaneda crucifie son ancien club sur le denier tir alors qu’il restait moins d’une seconde 101-98! pic.twitter.com/TdxffMXHZ7 — Ghislain Gros (@GhislainGros) 31 octobre 2026

« Il faut avoir la foi pour y croire encore à -21 »

Après la rencontre, Julien Mahé n'a pas caché son admiration pour ses joueurs, dans les colonnes du Progrès.

« Cette victoire est incroyable et héroïque ! Cette semaine, nous avons fait un voyage dingue. Avec sept joueurs pros, il faut avoir la foi pour y croire encore à -21. Je tire un énorme coup de chapeau aux joueurs. Avec six dixièmes, on savait que Xavier Castaneda avait le temps de faire catch and shoot et c’est ce qui s’est passé. »

Bourg-en-Bresse 98 - 101 Nanterre · Betclic ELITE · 31/10/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Bourg-en-Bresse Trey Woodbury 9 1 1 Keith Jordan 4 3 1 Assemian Moularé 10 4 5 Tyrese Samuel 11 4 0 Hugo Robineau 8 3 0 Léni Monnet 0 0 0 Johnny Berhanemeskel 4 2 0 Adrian Nelson 12 4 2 Nathan Soliman 17 5 0 Lionel Gaudoux 10 3 0 Tyger Campbell 13 1 13 Nanterre Jim Samanos 1 1 0 Yanis Mbuy 0 0 0 Xavier Castañeda 21 2 9 Devin McGlockton 13 6 1 Benjamin Sene 11 4 1 Len Schoormann 14 4 3 Paul Lacombe 12 5 2 Hugo Yimga-Moukouri 11 5 2 Donta Scott 18 5 0 Lucas Dussoulier 0 0 0

Pour Nanterre, ce succès dépasse donc le simple résultat comptable. Il récompense la résilience d'un groupe qui a refusé de céder malgré l'accumulation des difficultés.

Bourg-en-Bresse doit « progresser en termes de maturité »

Pour la JL Bourg, en revanche, cette nouvelle désillusion à domicile laisse des traces : après avoir déjà laissé échapper une victoire dans les derniers instants au Mans, les hommes de Frédéric Fauthoux ont encore vu le scénario leur échapper au pire moment.

« Quand on reprend un avantage de +8 à quelques minutes de la fin, ils recollent en trois attaques. Il faut qu’on progresse en termes de maturité dans le jeu. On n’a pas le droit de se faire remonter aussi vite », regrette le technicien burgien.

La pilule est difficile à avaler pour la JL Bourg, qui a en plus perdu un nouveau joueur sur blessure, Lionel Gaudoux, touché à l’épaule après un excellent démarrage (10 points en 8 minutes).

La formule la plus marquante est celle du meneur pigiste de Bourg-en-Bresse, Tyger Campbell : « C’est un match qu’on aurait pu gagner. C'est difficile à accepter. Le mieux, c’est de passer à autre chose. On a un match mercredi en Pologne, alors il faut essayer de ne pas s’attarder là-dessus », toujours dans Le Progrès. C’est tout ce qu’on souhaite aux Bressans, qui iront à Paris le weekend prochain.