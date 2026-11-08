Ce samedi 7 novembre, le Limoges CSP a arraché une victoire précieuse sur le parquet de Nancy (77-79), avec qui ils sont désormais à égalité de bilan (2-5). Ce succès étriqué met fin à une série noire de quatre défaites de rang, dont deux revers cruels concédés après prolongation (89-99 contre Boulazac le week-end dernier, 94-97 contre l’ASVEL mi-octobre). Dans la chaude atmosphère de Gentilly, le club limougeaud a fait preuve d'un mental d'acier. Il fallait bien cela pour aller chercher ce premier succès hors de ses bases en championnat.

« Vous n’imaginez pas à quel point cette victoire est importante »

Réduit à seulement 8 professionnels valides, avec les jeunes Noam et Yaël Masdieu-Reynaert pour prêter main-forte, Limoges est passé par toutes les émotions. Menés de 11 points au début du dernier quart-temps, les hommes du Limousin n'ont jamais baissé les bras. Ils ont su renverser la table face à des Nancéiens accrocheurs. « Vous n’imaginez pas à quel point cette victoire est importante » a lâché Hugo Invernizzi (24 d’évaluation, avec 13 points, 8 rebonds et 6 passes décisives) au micro de ICI Limousin hier après la rencontre.

🏀🎙️"Le groupe ne s'est jamais délité", le sourire d'Hugo Invernizzi après la victoire du Limoges CSP à Nancy hier soir (77-79). Retour sur le match : https://t.co/t6I3SEDSf7 pic.twitter.com/9kQKwEQCSM — ici Limousin (@icilimousin) 8 novembre 2026

L’ailier couteau-suisse a résumé l'état d'esprit du groupe : « Je l’ai dit toute la journée aux gars, je sens qu’on va gagner, mais que ça va être galère. Quand tu perds 2 matchs de si peu, si tu ne lâches pas, le troisième tombera de ton côté. Ça fait 15 ans que je joue dans cette division, ça s’est toujours passé comme ça… On était 8 pros aujourd’hui, on était à -11, mais on n'a pas lâché. Et on est revenus. »

Un constat partagé par son coach Arnaud Tessier, toujours auprès d’ICI Limousin. « Quand on est à -11, j’hésite à prendre un deuxième temps-mort, parce que je sens que l’équipe elle est là. On score et surtout on fait des stops, on s’est montrés présents face à une équipe grande et athlétique. Donc pour ceux qui disaient qu’on n'était pas capables… »

🏀🎙️"Cette victoire déclenche quelque chose", la réaction du coach du Limoges CSP Arnaud Tessier après le succès limougeaud à Nancy ce soir (77-79).

Retour sur le match : https://t.co/o2HJ0bmmC9 pic.twitter.com/ZwOj9W0TaV — ici Limousin (@icilimousin) 7 novembre 2026

Capitaliser là-dessus ?

Cette victoire a un parfum de revanche sur le sort. La semaine précédente, le scénario s'était avéré cruel face à Boulazac, laissant des traces physiques et morales dans les organismes. En refusant de céder à la fatalité, le collectif a provoqué sa propre réussite, démontrant qu'un championnat se gagne aussi avec les tripes.

Au-delà de la performance pure sur le terrain, c'est la gestion quotidienne des bobos et des incertitudes qui met les nerfs du club à rude épreuve. Nicolas Lang (suppléé par Chris-Ebou Ndow), Mamadou Guissé et Leon Stergar étaient encore absents hier soir. Entre des pépins physiques évalués au compte-gouttes et des rotations sans cesse redessinées, le vestiaire cultive pourtant une solidarité exemplaire. Loin de se déliter, le collectif resserre les rangs semaine après semaine.

Invernizzi conclut sur cette union sacrée au sein du club : « On a un groupe super. Les absents sont un vrai handicap, parce qu’en plus c’est un peu au jour-le-jour. Vu que ce sont des coups, pas des grosses blessures, on ne sait pas qui va jouer… Mais je pense que le groupe ne s’est jamais délité malgré les joueurs en moins. On est plus soudés de semaine en semaine. »

Le coach lance lui un appel aux supporters, notamment en vue de la réception de Paris la semaine prochaine. « Ils ont dû voir qu’on n’a rien lâché, qu’on respecte le maillot et le club. Je le dis depuis le départ. On le voit bien dans l’attitude de tout le monde. On essaye, et on veut. Et au bout d’un moment, la pièce tombe du bon côté. » Il pense que cette victoire « déclenchera quelque chose. »