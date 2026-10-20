Chaîne, diffusion, prix : comment suivre la NBA en 2026-2027 ?

Le coup d'envoi de la nouvelle saison NBA va être donné dans quelques heures ! Les fans de basket vont retrouver leurs équipes préférées pendant près de huit mois, jusqu'aux Finales prévues en juin 2027. Mais pour suivre les rencontres depuis la France, encore faut-il savoir vers quelle plateforme se tourner.

"Welcome back."



THE 2026-27 NBA SEASON TIPS OFF TODAY ON NBC AND PEACOCK 🚨



🍿 3pm/et: Celtics/Pistons

🍿 7pm/et: 76ers/Knicks

🍿 9:30pm/et: Thunder/Spurs pic.twitter.com/hT6aGmiZFB — NBA (@NBA) 20 octobre 2026

Ainsi trois solutions se distinguent pour les fans tricolores : beIN SPORTS, Prime Video et le NBA League Pass. Chacune possède ses avantages, selon que l'on souhaite regarder les grandes affiches, suivre les playoffs ou ne manquer aucun match de son équipe favorite.

beIN SPORTS entame sa 15e saison consécutive comme diffuseur de la grande ligue en France. La chaîne propose jusqu'à neuf rencontres de saison régulière par semaine, avec une sélection de matchs importants tout au long de la saison.

beIN SPORTS : le diffuseur historique de la NBA en France

Son offre comprend notamment des rendez-vous comme le Christmas Day ou le All-Star Weekend. Les playoffs et les Finales NBA figurent également dans son dispositif de diffusion, selon les modalités prévues par les droits audiovisuels.

L'avantage de beIN SPORTS réside dans son accompagnement éditorial en français et sa couverture régulière de la compétition. L'abonnement est notamment accessible via CANAL+ Sport, annoncé à 29,99 euros par mois. Les tarifs et les conditions peuvent varier selon les offres en cours.

Prime Video : une porte d'entrée vers la NBA

Prime Video propose également une sélection de rencontres NBA en France. La plateforme diffuse notamment les matchs à élimination directe de la NBA Cup, mais aussi les rencontres prenant place en Europe notamment des Spurs de Victor Wembanyama à Paris, le 14 janvier, et à Manchester, le 17 janvier.

Accessible avec Amazon Prime, annoncé à 6,99 euros par mois, Prime Video constitue une option pour les spectateurs souhaitant découvrir la NBA sans multiplier les abonnements. Attention toutefois : cette formule ne donne pas accès à l'intégralité des rencontres. Le calendrier précis des matchs diffusés en France est à consulter sur la plateforme.

NBA League Pass : la solution idéale pour les fans

Pour les passionnés qui souhaitent regarder un maximum de rencontres, le NBA League Pass reste l'offre la plus complète. Le service officiel de la ligue permet de suivre tous les matchs en direct ou en replay, avec une couverture étendue de la saison régulière et des playoffs, sous réserve des restrictions territoriales applicables.

La formule standard est annoncée à 21,99 euros par mois. Une version Premium propose des fonctionnalités supplémentaires, notamment le téléchargement des rencontres pour les regarder hors ligne. Les tarifs exacts et les éventuelles offres saisonnières sont à vérifier sur le site officiel du championnat nord américain.

C'est l'option à privilégier pour suivre quotidiennement Wemby, les Spurs ou votre franchise de coeur, sans dépendre uniquement de la programmation des chaînes françaises.

Le décalage horaire, le cauchemar des fans en France

Toutefois, veillez à bien anticiper votre suivi. Hormis quelques exceptions, les matchs ont lieu au beau milieu de la nuit pour les fans français. Le décalage horaire varie en fonction de l'endroit où le match est disputé. Ainsi, les rencontres démarrent généralement vers 1h du matin et les dernières peuvent finir au-delà de 6h.

OPENING NIGHT: A RIVALRY RENEWED 🍿



Back-to-back Kia NBA MVP Shai Gilgeous-Alexander and the Thunder open their season against reigning Kia NBA Defensive Player of the Year Victor Wembanyama and the Spurs in a rematch of last season's Western Conference Finals!



📺 9:30pm/et •… https://t.co/Dz69phXvbd pic.twitter.com/K6Eo0mGUqT — NBA (@NBA) 20 octobre 2026

C'est pourquoi les rediffusions et les résumés s'avèrent particulièrement utiles pour suivre la saison sans sacrifier ses nuits. Pour le premier rendez-vous de l'année, la NBA a pensé à ses fans européens puisque le match d'ouverture entre les Celtics et les Pistons aura lieu à 21h (heure française).

Pour suivre les débuts de la quatrième saison de Victor Wembanyama en direct, il faudra veiller puisque les Spurs joueront à 3h30 du matin dans un choc immense face au Thunder.