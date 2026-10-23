Champagne Basket : une inquiétude dans la raquette avant le SCABB

Le Champagne Basket pourrait devoir composer sans Jito Kok (2,06 m, 32 ans) pour son prochain rendez-vous en ELITE 2. L'intérieur néerlandais s'est blessé à la cheville mardi 20 octobre, lors de la victoire de Châlons-Reims face à la JAV Vichy (91-82), à la Reims Arena.

Une entorse de la cheville contre Vichy

Victime d'une entorse, le pivot est annoncé très incertain pour le déplacement sur le parquet du SCABB, vendredi 23 octobre à 20h30 d'après l'Union. Son éventuel forfait constituerait une absence dans la rotation intérieure d'Éric Bartecheky, alors que le club marnais cherche encore à trouver de la régularité dans ses résultats.

Arrivé cet été en provenance de Hyères-Toulon, Jito Kok dispute sa troisième saison consécutive en ELITE 2, après avoir également porté les couleurs de Saint-Chamond en 2024-2025. La saison dernière, il avait tourné à 8,1 points, 4,8 rebonds et 1,6 passe décisive en 32 rencontres avec le HTV. En ce début d'exercice 2026/2027 ses statistiques sont de 5 points et 2,6 rebonds de moyenne en 15 minutes.

PROFIL JOUEUR Jito KOK Poste(s): Pivot Taille: 206 cm Âge: 32 ans (23/03/1994) Nationalités: Stats 2026-2027 / ELITE 2 PTS 5 #160 REB 2,6 #126 PD 0,4 #191

Champagne Basket veut enfin enchaîner deux victoires

Cette incertitude intervient alors que Châlons-Reims tente d'enclencher sa première série positive de la saison. Après cinq journées, le Champagne Basket affiche un bilan de trois victoires pour deux défaites, sans être encore parvenu à remporter deux rencontres consécutives.

La victoire contre Vichy a permis aux Marnais de retrouver un bilan positif, mais Éric Bartecheky attend davantage de régularité de son équipe.

« Il nous manque de la constance dans l'effort et il faut entrer dans le match avec plus d'énergie que ce qu'on fait en ce moment. Il faut aussi être capable de maintenir cela sur l'ensemble de la partie et de le reproduire match après match », a expliqué l'entraîneur.

Le déplacement à Saint-Étienne, qui reste sur trois victoires consécutives en ELITE 2, représente donc un nouveau test pour le Champagne Basket. Avec ou sans Jito Kok, les joueurs d'Éric Bartecheky tenteront de confirmer leur succès contre Vichy et de remporter deux rencontres de suite pour la première fois de la saison.