Champion NBA en 2026, Pacôme Dadiet bientôt sacrifié par les Knicks ?

Pacôme Dadiet bientôt débarqué des Knicks ? Selon Shams Charania d'ESPN, la franchise new-yorkaise a décidé de ne pas activer sa team option pour l'exercice 2027-2028, évaluée à 5,37 millions de dollars.

The New York Knicks plan to decline Pacome Dadiet's fourth-year option worth $5.37 million, sources tell ESPN. This creates salary space on the Knicks books for next season and will make Dadiet an unrestricted free agent in June, where both sides could still discuss a reunion. — Shams Charania (@ShamsCharania) 29 octobre 2026

Le Français percevra bien son salaire garanti de 2,98 millions de dollars pour la saison 2026-2027, mais deviendra agent libre sans restriction à l'été 2027. Une décision plutôt attendue au regard de son faible temps de jeu depuis son arrivée en NBA.

Sélectionné en 25e position lors de la draft 2024, le joueur passé par le Paris Basket peine à trouver sa place dans la rotation des Knicks. En 48 apparitions dans la grande ligue, l'arrière de 21 ans affiche seulement 1,6 point et 1 rebond en 5,2 minutes de moyenne. Depuis la reprise du championnat le 20 octobre, Pacôme Dadiet n'a disputé qu'une seule rencontre, pour une minute de jeu.

🇫🇷 Pacôme Dadiet en 18 minutes avec les @nyknicks !



9 POINTS, 3 REB, 2 AST

3x 3PM pic.twitter.com/Rpw8Bh37di — NBA France (@NBAFRANCE) 19 novembre 2024

Une belle progression en G League

Ainsi, New York ne croit pas en lui dans un avenir proche c'est pourquoi les Knicks l'avaient envoyé en G League l'an passé. Son passage avec l'équipe "réserve" lui a permis d'afficher quelques progrès. Sur la saison 2025-26, l'international ivoirien (Pacôme Dadiet a changé de nationalité sportive l'été dernier) s'est mis en valeur avec 22,2 points et 4,7 rebonds en 34,6 minutes par match.

Son efficacité reste néanmoins perfectible, notamment derrière l'arc, où l'arrière ne tournait qu'à 32,5 % de réussite la saison dernière.

Une décision financière pour New York

Malgré tout, ses belles performances dans l'antichambre de la NBA n'ont pas suffi pour que les Knicks lui redonnent sa chance durablement en ce début de saison. En refusant cette option à 5,37 millions de dollars, Big Apple s'offre également davantage de flexibilité financière pour l'été 2027. La franchise devra notamment gérer les prolongations de contrat de Josh Hart et Karl-Anthony Towns.

Toutefois, tout ne semble pas perdu pour le joueur de 21 ans. En effet, New York pourrait proposer un nouveau contrat au Français lors de la prochaine free agency en 2027. Mais au regard de ses premières saisons dans la ligue, cette perspective parait assez peu probable.

Pacôme Dadiet Poste : Ailier/Ailier fort

Taille : 203 cm

Âge : 21 ans

Nationalité : France, Côte d'Ivoire

Club : New York Knicks Stats 2025-2026 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 1,9 #537 REB 0,9 #538 PD 0,4 #534

Ainsi, Pacôme Dadiet semble contraint de s'exporter loin de Big Apple pour lancer sa carrière dans la grande ligue après trois années frustrantes.