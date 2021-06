+40 ! L'Anadolu Efes corrige le Fenerbahçe dans le premier match de la finale des playoffs turcs

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Anadolu Efes SK

L'Anadolu Efes Istanbul, qui a terminé premier de la saison régulière, prend l'avantage dans la finale les opposant à leurs voisins du Fenerbahçe (2e) grâce à leur large victoire 111 à 71 ce jeudi. En première mi-temps, les deux équipes se rendaient coup pour coup, en constate le score au bout de dix minutes qui affichait une égalité à 21 partout. Le meneur Shane Larkin a d'ailleurs très bien débuté ce match, lui qui a fini avec 23 points, 3 rebonds et 1 passe. Les récents vainqueurs de l'EuroLeague étaient au coude à coude avec Nando De Colo (14 points, 6 passes et 3 interceptions en 23 minutes) et ses coéquipiers. Au bout de 20 minutes, aucune n'équipe n'a d'ailleurs réussi à distancer l'autre car l'Anadolu Efes menait de seulement 3 petits points, 43 à 40.

Une deuxième mi-temps opposée à la première

A la sortie des vestiaires, le premier match de cette finale du championnat turc s'est transformée en correction totale. Les joueurs du Fenerbahçe ne rentraient plus un tir tandis que l'Anadolu accélérait le rythme et agressait la défense des joueurs d'Igor Kokoskov. Dans le troisième quart-temps, le Fener' a encaissé un terrible 37-11, la faute à un Vasilije Micic qui commençait à rentrer ses tirs (19 points, 3 rebonds, 6 passes en 25 minutes) et un bon Rodrigue Beaubois adroit (10 points, 1 rebond et 3 passes). L'Anadolu a littéralement étouffé le Fener autant en attaque qu'en défense. Seul Nando De Colo et surtout Melih Mahmutoglu avec ses 19 points ont résisté au rouleau compresseur. Mais cela était bien trop peu pour eux qui ont encore encaissé 31 points dans le dernier quart-temps grâce notamment à Adrien Moerman qui finit le match avec 10 points, 9 rebonds et 1 passe décisive.

Final serisine galibiyetle başlıyoruz!

Anadolu Efes 111 - 71 Fenerbahçe Beko | Maç Sonucu#BenimYerimBurası pic.twitter.com/hlZkhAYVWV — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) June 3, 2021

L'Anadolu a donc écrasé le Fenerbahçe dans ce premier match. La deuxième rencontre est prévue pour ce samedi à 18 heures 30.

