"À Bourg, quoi que je fasse, je n'aurais plus joué" : Jamar Wilson sort de l'impasse en signant à Kataja

Actuellement en stage avec la sélection finlandaise afin de préparer les matchs de qualification pour l'EuroBasket contre la Serbie et la Suisse, Jamar Wilson s'est installé durablement en Finlande. Placardisé à Bourg-en-Bresse depuis la signature d'Ognjen Carapic fin décembre, contraint de regarder les matchs en civil, l'ancien meneur de Rouen et Nanterre s'est engagé avec Kataja, le club de la ville de Joensuu, actuel sixième de Korisliiga. Les deux parties avaient déjà longuement négocié l'été dernier sans toutefois trouver d'accord, l'Américano-Finlandais optant finalement pour le challenge de la JL. L'enlisement de la sitation de Wilson dans l'Ain (6,5 points à 39%, 2,3 rebonds et 3 passes décisives pour 7,5 d'évaluation en 17 matchs de Jeep ÉLITE) a donc permis à l'entraîneur Juha Sten de trouver les mots pour convaincre le joueur de le rejoindre.

"Cela fait très longtemps que je joue et je ne suis pas fier de quitter un club pour la première fois de ma carrière en milieu de saison", a déclaré Jamar Wilson dans le communiqué de presse diffusé par Kataja. "Renoncer n'a jamais été une option pour moi. Cependant, cette fois, il me semblait que quoi que je fasse, je n'aurais plus joué. Si j'avais été mauvais, j'aurais travaillé encore plus dur pour obtenir plus de temps de jeu. Si j'avais été blessé, j'aurais travaillé pour revenir en bonne santé. À mon avis, je me suis bien comporté à l'entraînement comme pendant les matchs, j'ai toujours été en forme et avec un état d'esprit positif donc je ne sais pas ce que j'aurais pu faire différemment. Au final, je me suis juste demandé si je voulais continuer dans cette situation juste pour l'argent ou si je voulais jouer et en profiter. J'ai également reçu des offres en provenance de France (notamment de Rouen, ndlr), d'Italie et d'Espagne mais en l'occurrence, la meilleure solution était de retourner dans un pays où je me sens chez moi et où nous avons des amis partout avec ma famille."