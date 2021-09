[ARTICLE PARTENAIRE] Tout savoir sur le FIBA Afrobasket 2021 et ses équipes qui se sont démarquées

À L'ÉTRANGER

Les compétitions organisées sur le continent africain permettent aux équipes de gagner en notoriété. Dans le domaine du basket-ball, on retrouve des équipes dont le niveau ne cesse d'augmenter. Avec des compétitions telles la FIBA Afrobasket, on ne saurait manquer de les remarquer. Pour 2021, les résultats sont toujours aussi impressionnants et laissent présager une compétition riche en performances. Allons à la découverte de la compétition et ces équipes qui font la différence.

Histoire de la FIBA

Initialement nommée association des fédérations africaines de basket-ball (AFABA), la FIBA Afrique voit le jour le 14 juin 1962 au Caire. On y comptait 12 pays membres qui lancent en 1962 le premier championnat Africain de basket-ball. L'association va gagner du terrain très rapidement pour regrouper cinquante-quatre pays.

En 2002, l'AFABA devient FIBA Afrique et se lance des défis beaucoup plus grands. Au cœur des projets, la promotion réelle et efficace du basket-ball. Avec ses trois plans quadriennaux de développement, elle veut augmenter le nombre et la qualité des compétitions à l'échelle régionale. Un projet qui implique la mise en place de programme de formation et la disponibilité d'équipements divers pour les fédérations nationales. Les fédérations affiliées sont réparties en 7 zones suivant leur configuration géographique.

Tout ceci a donné une nouvelle dynamique au basket-ball sur le continent. Les compétitions organisées font partie des plus dynamiques et gagnent la sympathie de tous. Gouvernement et institutions internationales s'impliquent pour donner davantage d'influence à la fédération. De grandes compétitions donnent d'importantes retombées.

FIBA Afrobasket c'est quoi ?

Le FIBA Afrobasket est le tout premier tournoi de basket en Afrique. Pure innovation de la FIBA Afrique, la compétition s'inscrit dans le cadre des objectifs fixés par la fédération.

C'est en 1962 qu'aura lieu la toute première édition en Égypte. Le pays sera vainqueur cette année-là face à 4 adversaires. Les équipes présentes étaient :

L'Égypte,

Le Soudan,

Le Maroc,

La Guinée,

Éthiopie.

Au fil des réformes et des années, le FIBA Afrobasket va s'agrandir. C'est finalement en 2007 que les choses vont réellement changer. La compétition prend aujourd'hui en compte 16 nations. Les équipes se développent et s'imposent par la qualité de leur jeu. Le basket-ball gagne du terrain en Afrique et les perspectives d'avenir séduisent les meilleurs talents. Désormais, participer à une telle compétition est un atout en individuel, mais aussi en équipe. Les joueurs à l'échelle continentale et internationale s'y intéressent.

Pour l'équipe dirigeante de la FIBA Afrique, il faut continuer à pousser la discipline encore plus loin. Dans ce cadre, il sera mis en œuvre en 2017 un tout nouveau système de compétition. Le FIBA Afrobasket quitte le stade de tournois biennal pour devenir un tournoi quadriennal. Ce qui est le point de départ d'une nouvelle ère pour l'Afrobasket.

La 30ème édition de la compétition est prévue pour se dérouler du 24 août au 5 septembre à Kigali au Rwanda. Pour la phase de groupes qui aura lieu du 24 au 29 août, 24 matchs sont programmés. À l'issue de ces matchs, les équipes victorieuses sont qualifiées directement pour les quarts de finale. Celles qui occuperont la deuxième et la troisième place s'affronteront pour compléter les groupes en compétition. Pour les derniers, ce sera une élimination.

Les équipes phares de la compétition

Pour l'édition 2021 du FIBA Afrobasket, les yeux sont tournés vers certaines équipes qui par le passé ont montré tous leurs atouts. Loin d'ignorer les autres équipes, nous aborderons les principales.

Le Nigéria

L'équipe du Nigéria est suivie de près autant par les professionnels que par les amateurs. Avec les performances réalisées, on s'attend à voir une équipe en forme. Cependant, aucun des joueurs ayant participé aux Jeux olympiques de 2020 ne sera présent. Ce qui laisse de nombreuses interrogations sur les réelles chances du Nigéria. On se demande si l'équipe pourra réaliser l'exploit de remporter le titre. Le rendez-vous de Kigali livrera son verdict.

La Tunisie

Dans tous les esprits, l'équipe tunisienne est la grande favorite. La raison est toute simple, la Tunisie est championne de l'édition précédente. Il est donc tout à fait normal que tout le monde mise sur les capacités de cette équipe à faire une fois encore l'exploit. Pour les joueurs, le défi est grand et il faudra tenir le titre une fois de plus. La compétition s'annonce très rude pour les différentes équipes.

L'Angola

Bien que l'équipe angolaise ne soit pas la plus attendue pour le titre, elle ne demeure pas moins compétente. L'expérience internationale de certains joueurs clés est une donnée qui vient réconforter ceux qui mettent leurs espoirs en l'Angola. Une équipe qui s'était déjà imposée avec brio par le passé.

Le Sénégal

Le Sénégal a agréablement surpris lors des matchs de préparation. Avec des joueurs en forme et déterminés. Restée invaincue lors des matchs de qualification, l'équipe s'est montrée résistante. Un niveau de jeu à la hauteur de la compétition. Une équipe de joueurs solides dont la plupart disposent d'une expérience internationale de taille. Une expérience qui pourrait être décisive pour l'issue du tournoi. Le Sénégal pourrait bien créer la surprise.