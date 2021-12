"Comme de l'eau bénite" : Damien Inglis fait déjà l'unanimité à Bilbao

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : ACB Foto A Arrizabalaga

Arrivé à Bilbao mi-novembre, Damien Inglis (2,06 m, 26 ans) a disputé son troisième match avec l'équipe basque jeudi. Et il en a profité pour se mettre tout le monde dans la poche. Omniprésent défensivement selon tous les échso, le vainqueur de l'EuroCup 2021 a également ajouté 11 points à 5/9, 7 rebonds, 3 passes décisives et 1 interception pour 18 d'évaluation en 23 minutes. De quoi permettre à son nouveau club de battre le Breogan (83-75) de son éphémère coéquipier monégasque Rasid Mahalbasic (13 points et 7 rebonds).

Après seulement trois apparitions en Liga Endesa (10,7 points à 60%, 4,7 rebonds et 2,3 passes décisives), le Guyanais a déjà convaincu son monde. « Damien Inglis est arrivé à Bilbao et sa capacité à être actif est comme de l'eau bénite, lui qui vient compléter un poste 4 où le besoin était grand », écrit notamment le média local Naiz.

Si Jonathan Rousselle n'était pas sur la feuille de match, un autre Français s'est distingué contre Breogan. L'ex-futur havrais Valentin Bigote a terminé avec 13 points à 6/11 en 24 minutes. Tout à fait dans ses moyennes de la saison (12,2 unités). Mais avec un malheureux record en carrière : 8 balles perdues. Anecdotique au final.