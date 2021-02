[DIRECT] Regardez le derby Badalone - Barcelone ce dimanche sur BeBasket

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Fanseat

[NOUVEAUTE] Grâce à Fanseat, le diffuseur officiel de la Liga Endesa en France, BeBasket vous propose un match de championnat espagnol en direct sur son site Internet. Cette rencontre opposera les deux formations de la métropole barcelonaise, l'historique Joventut Badalone (7e du championnat avec 12 victoires et 9 défaites) et le récent vainqueur de la Copa del Rey, son voisin le FC Barcelone (2e, 18 victoires et 3 défaites).

Dans le mythique Palau Municipal D'Esports de Badalona où s'est déroulé le tournoi olympique de 1992, le Barça tentera de se reprendre après sa défaite en EuroLeague contre l'ASVEL vendredi soir.

Vous pourrez voir la rencontre à partir de 18h25 ci-dessous, à condition de créer un compte avec une adresse courriel. La création de ce compte est 100% gratuite et il n'y a pas besoin de s'abonner ou de renseigner plus de détails.