[DIRECT] Valence et Louis Labeyrie face à la surprise Manresa

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : EuroLeague

[NOUVEAUTE] Grâce à Fanseat, le diffuseur officiel de la Liga Endesa en France, BeBasket vous propose des matches de championnat espagnol en direct sur son site Internet. La rencontre de ce dimanche opposera Valence, cinquième de Liga Endesa (16 victoires, 7 défaites), à la surprenante formation de Manresa, actuellement dans le Top 8 avec un bilan presque équilibré (11 victoires, 12 défaites).

Après leurs deux défaites en EuroLeague à Istanbul et Tel-Aviv, Valence voudra retrouver la victoire ce dimanche soir (entre-deux à 20h) sur son parquet. Face à l'international français, les Catalans aligneront Scott Eatherton, l'ancien Manceau et Portelois Jonathan Tabu et leur gloire locale, l'ancien international espagnol Rafa Martínez qui a fait les beaux jours de... Valence entre 2008 et 2019.

Pour regarder 100% de la saison de Liga Endesa, cliquez-ici

Vous pourrez voir la rencontre à partir de 19h55 ci-dessous, à condition de créer un compte avec une adresse courriel. La création de ce compte est 100% gratuite et il n'y a pas besoin de s'abonner ou de renseigner plus de détails.