[Histoire] La finale des JO 2008 Team USA - Espagne, le plus beau match de l'histoire ?

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Team USA

La chaîne des Jeux olympiques a enfin mis en ligne la finale masculine des Jeux olympiques 2008 entre l'équipe nationale des Etats-Unis, Team USA, et celle d'Espagne. La Roja de Ricky Rubio (6 points, 6 rebonds et 3 passes décisives à 17 ans), Rudy Fernandez (22 points), des frères Pau (21 points) et Marc (11 points) Gasol, Juan-Carlos Navarro (18 points) et Carlos Gimenez (12 points) a fini par craquer (défaite 118-107, les statistiques sont à consulter en cliquant-ici) à cause d'un Kobe Bryant (20 points) décisif et d'un Dwayne Wade dominant (27 points).

Ce match reste comme l'un des plus beaux de l'histoire du basketball masculin, si ce n'est le plus beau :

Les matchs historiques, à voir ou revoir :