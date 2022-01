"Il semble évident qu'il a mûri et qu'il sera un grand renfort" : débuts réussis pour Mathias Lessort avec le Partizan

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Dragana Stjepanovic

Exactement deux semaines après sa signature en faveur du Partizan Belgrade, Mathias Lessort a étrénné ses nouvelles couleurs ce lundi soir. Le hasard du calendrier lui offrait une proie abordable avec Zadar, actuel 10e de la Ligue Adriatique, et le pivot martiniquais n'a pas laissé passer l'occasion de séduire son nouveau public. En 19 minutes sur le parquet, l'ancien Chalonnais a cumulé 11 points à 5/7, 8 rebonds (meilleur total du match), 1 passe décisive et 2 contres pour 16 d'évaluation dans la large victoire de son nouveau club (103-72), qui reste ainsi à une seule longueur derrière le leader, son ennemi intime, l'Étoile Rouge.

« Le nouveau venu était dans le cinq de départ et a immédiatement justifié la confiance d'Obradović », écrit le média de référence en Serbie, Mozzart Sport. « Il a eu quelques bons passages en défense, deux mouvements offensifs attrayants et ne s'est jamais économisé. Il semble évident qu'il était prêt , quelques coups attrayants et il ne s'est épargné à aucun moment. Il était évident qu'il était prêt à se fondre dans l'équipe, qu'il a mûri au cours des trois dernières années et qu'il sera un grand renfort pour les Noirs et Blancs. » La prochaine opportunité de convaincre arrivera bientôt : Mathias Lessort et le Partizan ont rendez-vous avec une autre équipe croate dès mercredi, Split.



