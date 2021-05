[Interview] Frédéric Bourdillon : "Aller au bout de la BCL ? Ce sera du 50-50 à chaque match"

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

"Ce n'est pas mission impossible, ils ont fini deuxièmes de leur groupe donc cela veut dire qu'ils sont prenables. Avec notre style de jeu, on peut les surprendre." Voilà l'état d'esprit dans lequel est Frédéric Bourdillon à quelques heures de l'entrée en lice de l'Hapoel Holon contre Burgos au Final 8 de la Basketball Champions League. Comme dans toute phase finale, l’énergie et la détermination feront la différence. Les équipes qui arrivent au Top 8 savent jouer au basket et ce ne sera pas nécessairement la meilleure formation de la saison qui l'emportera mais celle qui sera la plus forte sur 40 minutes. Il faudra être bon au moment T. Aller au bout ? Ce sera du 50-50 à chaque match", estime l'arrière franco-israélien.

"Quand on est performant, c'est très compliqué de nous battre"

Seule équipe israélienne à s'être hissée en Playoffs d'une coupe d'Europe majeure cette saison (EuroLeague, EuroCup et BCL), les hommes du Grec Stefanos Dedas font forte impression et surprennent. "Personne ne nous voyait aussi haut, signale l'Antibois. La signature de Max (De Zeeuw, le poste 4 belge) a totalement changé l’équipe. On est l’équipe dont tout le monde parle en Israël Quand on est performants, c’est très compliqué de nous battre.

"On mérite un voire deux titres"

Finaliste de la Coupe d'Israël contre le Maccabi et fraîchement vainqueur de la Balkan League, la formation basée à Tel-Aviv - actuellement 4e du championnat israélien avec 16 victoires et 8 défaites - accumule les bons résultats. Et naturellement, l'Hapoel Holon a faim de titre. "Avec le parcours qu’on fait cette année, on méritait de remporter un voire deux titres. En Basketball Champions League, on n’a rien à perdre."

Arrivé en octobre dernier puis prolongé toute la saison, l'ancien pensionnaire du Centre Fédéral réalise une saison honorable (3,9 points mais à 28,6% de réussite, 1,6 rebond et 1,1 passe pour 4,2 d'évaluation en 12 minutes en BCL), avec notamment une pointe à 34 points à 11/16 aux tirs contre Eilat dans la Balkan League. "Le challenge que j’aimerais relever maintenant, c’est l’Espagne, explique celui qui a refusé à l'AS Monaco cet été et qui ambitionne de finir sa carrière avec les Sharks d'Antibes. "Jouer tous les week-end contre Valence, Madrid, Baskonia, c’est tentant. Mais c’est compliqué d’avoir une meilleure situation qu’à Tel Aviv, la vie est quasiment normale avec la COVID-19. Je ne peux pas me plaindre."

Mais l'intéressé ne serait pas non plus contre rester en Israël, à Holon ou ailleurs. "Le Maccabi est une option comme les autres : ils font une très mauvaise saison donc ils vont changer beaucoup de choses et ça dépendra aussi de cette fameuse règle des naturalisés qui doit être réglée au mois de mai. Tout peut se passer je peux rester à Holon, aller au Maccabi, à Jérusalem." Mais avant de songer à la saison prochaine, il y a une demi-finale contre Burgos à aller chercher...

Frédéric Bourdillon avec le trophée de la Balkan League (photo : F.B.)