(interview) Stéphane Gombauld se confie sur son expérience en Serbie : "J’ai su être productif pour mon équipe"

Crédit photo : Mladost MaxBet

Stéphane Gombauld (2,02 m, 24 ans) joue maintenant en Serbie avec le KK Mladost Zemun. Passé par l'ASVEL, Saint-Chamond, Lille, Chartres et Blois, l'intérieur français est actuellement en Serbie, où il vit sa première expérience professionnelle à l'étranger la Serbie. Le antif de Saint-Claude (Guadeloupe) est un joueur majeur de son équipe tournant à 14,7 points à 61% de réussite aux tirs, 6,4 rebonds et 1 passe en 25 minutes de jeu. En Serbie, Gombauld à l'occasion de disputer deux championnats différents : le championnat Serbe d'abords et la deuxième division de la Ligue Adriatique ensuite, qui regroupe les meilleures équipes de l'ex-Yougoslavie.

Pourquoi êtes-vous parti en Serbie ?

Stéphane Gombauld : "Je voulais vraiment découvrir le basket européen, à l’étranger donc. J'ai eu l’opportunité d'aller en Serbie et je l'ai saisi. Tout s'est très bien passé, la saison était assez intense avec beaucoup de matchs disputés puisque j'évolue dans deux championnats. Les entraînements sont aussi très intenses, on n'a quasiment pas de jour de repos. Nous avons terminé premier de la ligue de Serbie et malheureusement on a perdu en demi-finale de la ligue Adriatique contre KK Studentski Centar."

Vous réalisez une bonne saison au niveau statistique avec presque 15 points par match...

"Je joue simplement mon basket. J'ai aussi la confiance du coach, de mes coéquipiers et c'est très important pour un joueur. J’ai su être productif pour mon équipe et de ce fait on a terminé premier de la ligue de Serbie. Individuellement et collectivement tout s'est bien passé."

La 2e division de la ligue Adriatique est l’équivalent de la Pro B ?

"Je pense que la ligue Adriatique est l’équivalent du niveau en Pro B oui. Et je dirais même que la Pro B possède plus de joueurs expérimentés. Mais pour autant la ligue Adriatique est une très bonne ligue sur un plan basket. La culture du basket est omniprésente ici. Les joueurs sont très combatifs."

"La culture du basket est omniprésente en Serbie" (photo : ABA League)

En période Covid, comment la ligue s’est adaptée pour vous permettre de jouer ?

"Avec le covid malheureusement on n'a pas eu nos fans lors de nos matches que ce soit dans la ligue serbe ou adriatique. Comme en France, on a souffert des interruptions ou des reports de matches. Mais la bonne nouvelle c'est qu'on a pu jouer toues nos rencontres"

Votre club a des liens avec le Partizan Belgrade. Avez-vous eu des opportunités avec cette équipe ?

"Pour le moment non, mais je sais que le Partizan Belgrade regardé tous nos matches. À la fin du mois, on va jouer la SuperLigue, et notamment défier le Partizan sur deux matches. C'est donc une occasion pour moi de me montrer."

De quoi l'avenir sera fait pour vous, à quel niveau souhaitez-vous jouer la saison prochaine ?

"Mon but c’est toujours de jouer au plus haut niveau possible, mais pour l’instant je ne sais pas, je me concentre sur cette fin de saison et les derniers matches à venir."

Quels sont vos axes de progrès vers le haut-niveau selon vous ?

"Je vais continuer à progresser sur l’aspect technique de mon basket, le tir et le dribble, l’agressivité aussi. Je travaille tous les jours sur les points que j’ai à améliorer."

Et pour finir vous avez joué la saison dernière pour Blois en Pro B, de les voir en haut de tableau vous fait plaisir ?

"Bien sûr. Je suis leurs matches et je suis très content de ce qu’ils font en ce moment. L’ADA Blois est une très bonne équipe. L’année dernière malheureusement à cause du Covid on n’a pas pu finir la saison mais on avait une très bonne équipe, on était vraiment bien parti pour finir premier du championnat. On avait une bonne cohésion et tout se passait bien. Je pense que cette année ils ont également une très bonne équipe. Ils peuvent décrocher la première place de Pro B cette saison. Je ne suis pas surpris de ce qu'ils réalisent L'ADA dispose d'un très bon staff, très bon coach, de bons joueurs et d'une belle organisation."

Le Le Guadeloupéen fait parler de ses grandes qualités athlétiques en Serbie (photo : ABA League)