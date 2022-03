"Tout notre argent doit être utilisé pour protéger l'Ukraine" : Prometey se retire de la BCL

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

Complètement inconnu sur la scène continentale avec son statut de nouveau club (créé en 2018), le SC Prometey était la belle surprise de la saison de Champions League : qualifiée pour le tour préliminaire grâce à son premier trophée de champion d'Ukraine, l'équipe de Kamianske était en passe de se hisser jusqu'aux quarts de finale de la compétition. Un exploit contre l'Unicaja Malaga (70-69) en ouverture du Top 16 avait crédibilisé le groupe de Ronen Ginzburg en tant que sérieux outsider à la victoire finale.

Relocalisé en République tchèque depuis le 13 février, le SC Prometey ne pourra toutefois pas aller au bout de son rêve. Dans un communiqué publié samedi sur les réseaux sociaux, le président Volodymyr Dubinsky a annoncé que le club se retirait de la fin de la saison de la Champions League.

« Il y a une guerre en Ukraine aujourd'hui. Nous avons pris la décision compliquée, mais certains que c'est la bonne, de dissoudre toutes les équipes du SC Prometey, et de refuser de participer à la suite de la saison de BCL. Tout notre argent, nos moyens et nos forces doivent être utilisés pour protéger l'Ukraine, soutenir nos forces armées et notre défense territoriale. Nous allons gagner ! Tout sera l'Ukraine. Et tout le reste viendra ensuite. »



D.J. Stephens et ses coéquipiers lors du match contre Cluj-Napoca jeudi 3 mars

(photo : FIBA)

Un déchirement pour tous les joueurs impliqués dans cette belle aventure. « Ça me brise le cœur », a ainsi écrit D.J. Stephens sur Instagram. « Tout le monde veut rester, surtout que nous vivons une saison spéciale : nous sommes invaincus dans le championnat ukrainien et qualifiés pour le Top 16 pour de la Champions League », nous expliquait Chris Dowe fin janvier. « Personne ne veut rentrer à la maison sans avoir vu jusqu'où pourrait nous mener cette saison. » C'est pourtant bien ce qui va se passer. Tous les joueurs ont été libérés de leur contrat au cours de la journée de samedi. « On n'était pas censé terminer comme ça », conclut l'ancien ailier volant du Mans. « On était censé terminer avec un trophée dans les mains. On a fait tout ce que l'on devait, on ne sera juste pas capable d'aller au bout à cause de la guerre. » En 42 matchs toutes compétitions confondues, Prometey en a gagné 37 cette saison...

The biggest what-if story in #BasketballCL history... Stay safe, Prometey, hope to see you soon! pic.twitter.com/sPuW9i8kld — Basketball Champions League (@BasketballCL) March 5, 2022

Hate that it ended without us finishing but this situation is crazy… I loved this team and the country of Ukraine will always be in my heart forever #PrayForUkraine #PrayForPeace — Dangelo Harrison (@DeeHarrison21) March 5, 2022