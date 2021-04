[Vidéo] A 14 ans et 7 mois, Bassala Bagayoko entre en Liga Endesa et claque un dunk

À L'ÉTRANGER

Ce dimanche en Espagne, Bassala Bagayoko a marqué l'histoire dans le derby madrilène. Le joueur malien de Fuenlabrada, né le 10 septembre 2006, est devenu le plus jeune joueur à entrer en jeu en Liga Endesa, la première division.

Bassala Bagayoko DEBUTA en la #LigaEndesa

Se convierte en el jugador MÁS JOVEN de la historia de la acb con años y meses

En directo por @vamos pic.twitter.com/ZpcHy2Z9uc — Liga Endesa (@ACBCOM) April 25, 2021

A 14 ans, 7 mois et 10 jours, l'ancien U15 d'Alcalá de Henares a non seulement joué 9 minutes, mais il a aussi marqué. L'intérieur de 2,06 m, plus habitué à jouer en EBA (l'équivalent de la NM2 où il tourne à 8,6 points et 7,8 rebonds pour 14,7 d'évaluation, a planté un dunk contre le leader du championnat, le Real Madrid.

Debuta con años y consigue su PRIMERA CANASTA en la acb

Día INOLVIDABLE para Bassala Bagayoko#LigaEndesa

En directo por @vamos pic.twitter.com/JiAMDJtZkd — Liga Endesa (@ACBCOM) April 25, 2021

En s'appuyant notamment sur Vincent Poirier (13 points à 5/7 aux tirs et 5 rebonds en 20 minutes), l'équipe de Pablo Laso, en difficulté en quart de finale de l'EuroLeague contre l'Anadolu Efes Istanbul, s'est imposée 90 à 76. C'est la 31e victoire en 32 rencontres pour le Real Madrid cette saison en Liga Endesa.