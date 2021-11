[Vidéo] Au buzzer, Thomas Heurtel offre la victoire au Real Madrid

À L'ÉTRANGER

Encore en Pro B du côté de Rouen il y a trois ans, Obi Emegano a bien cru tenir l'un des grands moments de gloire de sa carrière cet après-midi. Désormais à Fuenlabrada, l'ancien ailier de Dijon et Le Mans s'est élevé au dessus de Guerschon Yabusele pour aller chercher l'égalisation à 18 secondes du buzzer, lors du derby madrilène contre le Real. Mais le tir du Nigérian est déjà tombé aux oubliettes puisque Sergio Llull a fait la différence sur la dernière action, attirant plusieurs défenseurs pour libérer Thomas Heurtel. Dans un fauteuil à 6,25 mètres, le vice-champion olympique n'avait plus qu'à ajuster la mire à la sirène. Superbe.

Un succès auquel le quatuor français du Real Madrid a largement contribué, avec de bons Fabien Causeur (19 points et 6 rebonds), Vincent Poirier (11 points, 4 rebonds et 2 passes), Guerschon Yabusele (10 points, 2 rebonds et 4 passes) et un Thomas Heurtel magistral (12 points, 2 rebonds et 9 passes). C'est un Real Madrid en pleine bourre (5 victoires de suite) qui va se présenter à l'Astroballe pour y défier l'ASVEL, ce mardi 16 novembre 2021 (20 h).