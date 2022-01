[Vidéo] Codi Miller-McIntyre abat le Real Madrid

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : ACB Photos A Villalba

Après une saison délicate entre le Partizan Belgrade et la JL Bourg, d'une mise à l'écart en Serbie à une grave blessure dans l'Ain, Codi Miller-McIntyre renaît actuellement avec Andorre (13,4 points à 44%, 4,4 rebonds et 5,4 passes décisives en Liga Endesa).

Contenu à 0 point la semaine dernière par Manresa, l'ancien meneur burgien a répondu par un récital sur le parquet du Real Madrid : 28 points à 12/17, 7 rebonds, 8 passes décisives et 2 interceptions pour 38 d'évaluation. Mieux, il a offert la victoire (88-83) au club andorran chez le leader de l'EuroLeague en se jouant de l'un des meilleurs défenseurs du continent, l'immense Edy Tavares.

En face, absent à Monaco en EuroLeague vendredi, Fabien Causeur a signé un retour réussi en terminant meilleur marqueur du Real (16 points à 5/10, 4 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions). Thomas Heurtel a lui compilé 12 points et 3 offrandes. Enfin, Guerschon Yabusele et Vincent Poirier ont été beaucoup plus discrets avec respectivement 3 et 2 unités au compteur.