[Vidéo] Edwin Jackson de retour, après 5 mois d'absence

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Estudiantes Madrid

Il n'a plus joué depuis le 24 septembre et une défaite à Murcie. Après une fracture du poignet, une opération et une longue période de rééducation, Edwin Jackson (1,90 m, 31 ans) a retrouvé le chemin de l'entraînement collectif. L'international français va maintenant pouvoir aider l'Estudiantes Madrid dans sa quête du maintien en Liga Endesa, après une première partie de saison compliquée (5 victoires, 14 défaites).