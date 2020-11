[Vidéo] En équipe nationale sénior, Juste Jocyte (14 ans) s'illustre contre la Serbie

Elle n'aura que 15 ans que jeudi prochain. Et pourtant, Juste Jocyte (1,84 m, 14 ans) a joué son deuxième match de qualification à l'EuroBasket 2021 avec la Lituanie. Un an après son entrée à 13 ans seulement contre la faible Albanie, elle a cette fois affronté la redoutable Serbie. Alors que son équipe était largement derrière au score (jusqu'à -20), elle s'est mise en évidence a contribué à réduire l'écart (-11 au final). D'ailleurs, elle a terminé avec un +/- de +20 en 14 minutes de temps quand sa coéquipière Gabriele Sulske a elle par exemplé fini à -33 en 23 minutes.

La FIBA propose une vidéo où l'on retrouve ses actions réussies. Déjà très mâture sur pick & roll, on peut l'y voir tirer en sortie de dribble après un spanish pick & roll puis trouver une coéquipière seule du côté faible de la défense dans une situation identique. Ensuite elle lit parfaitement la défense en sortie d'écran en sanctionnant la défense à 3-points ou en servant sa coéquipière à l'intérieur. A partir de la 50e seconde viennent ensuite ses actions positives de son match de l'année dernière contre l'Albanie.

Pensionnaire du centre de formation de l'ASVEL Féminin, la jeune arrière s'exprime principalement avec l'équipe espoir du club, en Nationale 1 Féminine, tout en s'entraînant avec l'équipe professionnelle. De quoi apprendre des vétéranes que sont Ingrid Tanqueray, Alysha Clark ou encore Aleksandra Crvendakic, qui a marqué 19 points dans ce match en faveur de la Serbie.

Superstar in the making



14-year-old @jocytee hooping for the senior national team with CONFIDENCE is just a joy to watch #EuroBasketWomen pic.twitter.com/rFplTfYPPH