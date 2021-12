[Vidéo] Encore 25 points mais la défaite contre Adelaïde pour Hugo Besson

À L'ÉTRANGER

Auteur de 26 points vendredi pour son deuxième match officiel en National Basketball League, le championnat australo-néo-zélandais, Hugo Besson est de nouveau monté à 25 points marqués (à 7/14 aux tirs, dont 5/10 à 3-points) ce dimanche, avec 5 rebonds, 2 passes décisives et 2 balles perdues en 34 minutes.

De +17 à la pause à -13 au final

Chaud bouillant en première mi-temps (20 points), l'arrière varois a été bien moins en réussite après la pause. A son image, son équipe, les New Zealand Breakers, se sont fait remonter et ont finalement perdu 98 à 85 alors qu'ils menaient 59 à 42 à la pause. Ousmane Dieng a lui été moins en réussite en sortie de banc (2 points à 1/8 et 3 rebonds en moins de 14 minutes). Après trois matches, les Breakers n'ont toujours pas gagné. Prochain match pour eux ce vendredi contre les Illawarra Hawks, qui sont à 2/2 en championnat.