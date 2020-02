[Vidéo] Encore inarrêtable, Axel Bouteille crucifie Valence d'un tir à huit mètres !

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Liga Endesa

La dimension prise par Axel Bouteille cette saison est incroyable. Le Varois a toujours eu de fortes qualités d'attaquant mais en quelques mois à peine, il est passé de 11,3 points de moyenne en Jeep ÉLITE à 17,8 en Liga Endesa. Le champion de France 2017 est le cinquième meilleur marqueur du championnat et deuxième joueur le plus adroit à trois points. Il en explique notamment les raisons dans un entretien accordé à Basket Le Mag, actuellement en kiosques.

Un peu plus d'un mois après avoir déjà climatisé la salle de Murcie, l'ancien Limougeaud a récidivé sur le parquet d'un grand d'Espagne, Valence. En plus de ses statistiques déjà flatteuses (24 points à 9/13 aux tirs dont 6/11 à trois points et 4 passes décisives en 28 minutes), l'ailier de Bilbao s'est offert le tir de la gagne d'une flèche décochée à huit mètres, à 2,3 secondes du buzzer, sur la tête d'Alberto Abalde (81-78).

Parmi les autres Français sur le parquet de la Fonteta, le régional de l'étape Louis Labeyrie a dû se contenter de 5 points à 2/5, 7 rebonds et 2 contres en 27 minutes tandis que Jonathan Rousselle a compilé 8 points à 3/7, 3 rebonds et 3 passes décisives en 25 minutes. En compagnie de son compère Bouteille, le Nordiste vit une saison de rêve avec Bilbao, tout juste promu en Liga Endesa et actuel sixième du classement.