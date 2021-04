[Vidéo] L'incroyable fin de clasico, remporté par le Real Madrid à Barcelone

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Real Madrid

Dimanche en début de soirée, vous avez pu vivre le clasico du basketball en direct sur BeBasket. Vous avez ainsi pu voir l'incroyable fin de match, qui a permis au Real Madrid de s'imposer sur le parquet du FC Barcelone et ainsi de creuser l'écart en tête de la Liga Endesa.

Et pourtant, après avoir été longtemps menés, les Catalans sont remontés dans le final et ont même pris l'avantage à 10 secondes de la fin sur un panier à 3-points de Nikola Mirotic. Mais le meneur argentin Nicolás Laprovíttola a répondu dans la foulée avec un panier plus la faute pour donner la victoire aux visiteurs (85-87).

L'équipe de Fabien Causeur (10 points à 3/8 aux tirs en 16 minutes) compte désormais 28 victoires et 1 défaite en Liga Endesa. Elle s'apprête à recevoir le renfort de Vincent Poirier. De son côté, le FC Barcelone (25 victoires, 4 défaites) de Léo Westermann (2 minutes de jeu dimanche) reste deuxième devant Tenerife.