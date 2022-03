[Vidéo] La boulette des Breakers d'Hugo Besson et Ousmane Dieng, battus sur le fil après une balle perdue

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : NBL

Hugo Besson (1,95 m, 20 ans) et Ousmane Dieng (2,05 m, 18 ans) ont de nouveau perdu en National Basketball League (NBL), le championnat australien, avec les New Zealand Breakers ce jeudi. Le dernier du championnat (5 victoires, 16 défaites) s'est incliné 100-101 après prolongation contre Brisbane. Pourtant, ils menaient de 2 points (100-98) et avaient la balle avec remise en jeu à suivre à 5 secondes de la fin. Mais Deng Deng a intercepté la longue passe et trouvé Anthony Drmic derrière la ligne à 3-points, pour marquer le panier de la victoire.

That shot, from all angles



We still can't believe this happened last night. One of the wildest finishes in NBL history #NBL22 @BrisbaneBullets @AnthonyDrmic pic.twitter.com/B3I3eHELok — The NBL (@NBL) March 25, 2022

Hugo Besson, qui tourne à tourne à 14,7 points à 39,8% de réussite aux tirs, 4,3 rebonds et 1,8 passe décisive en 28 minutes, est passé à côté de sa rencontre avec 8 points à 2/7 aux tirs et 4 passes décisives en 25 minutes. En revanche, Ousmane Dieng a été plus en réussite (11 points à 4/7, 5 rebonds, 3 passes décisives et 3 balles perdues pour 14 d'évaluation en 31 minutes). Dans le camp d'en face, Tom Digbeu n'a joué que 8 minutes (2 points à 1/3).

Dans ce championnat très suivi outre-Atlantique depuis qu'il attire des prospects NBA, Hugo Besson et Ousmane Dieng sont très suivis en prévision de la Draft NBA 2022, pour laquelle ils devraient bientôt se déclarer. Les deux sont régulièrement annoncés au premier tour dans les prévisions. Après la saison de NBL, ils se rendront aux Etats-Unis afin de s'entraîner pour se préparer à différents work-outs organisés par les franchises afin d'essayer les candidats à la Draft.