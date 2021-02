[Vidéo] La Hongrie se qualifie au bout du suspense à l'EuroBasket 2022

À Kiev (Ukraine), la Hongrie a été la sensation de la soirée face à l'Autriche (83-81), ce vendredi 19 février. Menés à la mi-temps (39-30, 20'), les Hongrois sont revenus des vestiaires avec de meilleures intentions pour arracher une prolongation. Et c'est finalement Szilard Benke, avec un tir à 3-points avec la planche en total déséquillibre, qui a donné la victoire aux siens.

Troisième du groupe F (2 victoires - 2 défaites), la troupe de Stojan Ivkovic sera de nouveau opposée aux coéquipiers Thomas Klepeisz, ce dimanche (19h).

Szilard Benke with an UNBELIEVABLE bank shot to give @Hunbasket1 the win & qualification for #EuroBasket 2022 pic.twitter.com/vCM27bdtbX