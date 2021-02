[Vidéo] La nouvelle dynamique prometteuse de Kim Tillie au Japon

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Ryukyu Golden Kings

Une intervention chirurgicale qui change tout pour Kim Tillie ? Opéré du genou droit fin décembre après des premiers pas extrêmement mitigés sous le maillot d'Okinawa (5,3 points à 39%), l'ancien intérieur de l'ASVEL et de l'AS Monaco a retrouvé la compétition le 6 février et enchaîne les belles performances depuis.

L'enchaînement de ce week-end contre Shiga en est une nouvelle preuve : 12 points à 7/14, 8 rebonds et 4 passes décisives en 26 minutes (son plus gros temps de jeu de la saison) samedi (86-67) puis 14 points à 8/17, 8 rebonds et 5 interceptions en 22 minutes dimanche (83-68, ses meilleures actions à retrouver en vidéo ci-dessous). C'est bien simple : l'Azuréen a dépassé à quatre reprises la barre des 10 points en cinq matchs depuis son retour (11 points à 57%, 6,2 rebonds et 2 passes décisives de moyenne), alors qu'il ne l'avait fait qu'une seule fois (sur seize) auparavant.

Un renouveau susceptible d'ouvrir de nouvelles perspectives pour les Golden Kings ? À tout le moins un vrai bonus dans la course au titre pour une équipe qui tournait déjà très bien sans un grand Tillie, puisque large leader de la conférence Ouest avec un bilan de 28 victoires en 37 rencontres.