[Vidéo] Les 13 points de Daryl Doualla pour son premier match officiel en Lituanie

Signé quatre ans par le KK Nevezis, Daryl Doualla (1,92 m, 17 ans) a joué son premier match de LKL, la première division lituanienne, ce dimanche 20 septembre. Dans la victoire de son équipe à domicile contre le KK Prienai (90-80), le jeune arrière a joué 31 minutes pour 13 points à 6/12 aux tirs (dont 0/3 à 3-points), 3 rebonds et 1 contre. L'ancien joueur de Marne-la-Vallée et l'ASVEL a montré une belle présence défensive tout terrain, notamment sur porteur de balle.

Voici les actions réussies de son premier match de LKL :

Daryl Doualla 13 pts, 3 reb, 1 stl, 1 blk in 31 min

Great start for a young guy, didn't create that much for his teammates, but his full-court pressure on PGs, quickness gave a lot of trouble for an opposing team, handled the contact well. His defense level - extra minutes pic.twitter.com/yczNjWzFx0