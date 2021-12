[Vidéo] Les 26 points d'Hugo Besson contre South East Melbourne

Auteur de 26 points à 8/16, 8 rebonds et 1 passe décisive en 33 minutes dans la courte victoire des New Zealand Breakers contre South East Melbourne, Hugo Besson a déjà marqué les esprits en NBL, le championnat australien. Mais pas seulement. Spécialiste de la Draft pour ESPN, Jonathan Givony suit l'arrière varois depuis de nombreuses années. A tel point qu'il s'est fait l'écho de sa performance et l'a comparé avec celles d'actuels joueurs NBA passé par la NBL ces dernières années. L'occasion de voir ses 26 points en vidéo :

26 points on 16 shots for Hugo Besson in just his second Australian NBL game. The 6'5, 20-year old, projected first rounder scored 14 straight points down the stretch. Josh Giddey and R.J Hampton never exceeded 19 points, while LaMelo Ball didn't score 25+ until his 11th NBL game pic.twitter.com/F270F72A3X