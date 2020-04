[Vidéo] Les highlights de Killian Hayes sur sa saison à Ulm

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : EuroCup

Pour sa deuxième saison professionnelle, Killian Hayes a fait le choix de s'exiler en Allemagne afin de découvrir une nouvelle expérience, d'assumer de nouvelles responsabilités et de jouer une Coupe d'Europe. Le fils de DeRon Hayes a trouvé tout cela sur place et s'est montré productif (11,6 points à 48,2% de réussite aux tirs, dont 29,4% à 3-points, 2,8 rebonds, 5,4 passes décisives, 3,2 balles perdues et 1,4 interception en 25 minutes, toutes compétitions confondues). En toute logique, le Choletais s'est présenté à la Draft NBA 2020. La page YouTube Swish, qui s'intéresse aux prospects NBA, a compilé dans une vidéo nombre de ses actions réussies de la saison 2019/20.

La voici :