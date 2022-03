[Vidéo] Mathias Lessort monte sur Kalinic et électrise le Pionir lors du derby de Belgrade !

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Dragana Stjepanovic

Au moment de sa signature avec le Partizan Belgrade en décembre, Mathias Lessort nous avait expliqué ce que représentait les derbys de Belgrade, lui qui avait vécu sous le maillot de l'Étoile Rouge en 2016/17. « L'adrénaline, l'engouement autour de la rencontre, toute la tension qui monte au fil des semaines, c'est particulier... Les coachs sont plus tendus, les joueurs sont plus tendus, les fans sont plus tendus. Tout le monde est plus concentré car c'est un match spécial, c'est le match qu'il faut gagner. La ferveur autour de ce derby, on la ressent vraiment, même avant le match. » Des mots qui prennent encore plus de sens lorsqu'on connait le contexte de la rencontre de ce dimanche soir : il y a deux semaines, à Nis, le Partizan avait été largement dominé par son ennemi intime en finale de la Coupe de Serbie (68-85).

Après le -15 du mois de novembre, les hommes de Zeljko Obradovic devaient se rattraper devant leurs supporters face à l'Étoile Rouge. C'est désormais chose faite, et avec la manière en plus (98-84, score final) grâce à un Aleksa Avramovic incandescent (33 points à 8/10 à trois points et 6 passes décisives). L'international serbe a notamment délivré l'une de ses offrandes pour Mathis Lessort qui est allé parachever le triomphe des crno-beli dans le money-time d'un dunk écrasant sur Nikola Kalinic ! Déjà l'une des actions de la saison en Ligue Adriatique. Et un superbe moyen pour le Martiniquais (auteur de 15 points à 5/8, 7 rebonds et 3 contres) de renforcer sa cote de popularité dans les travées d'un Pionir en feu.