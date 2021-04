[Vidéo] Pau Gasol monte en puissance avec le FC Barcelone

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Site Officiel Euroleague

Après son retour plus qu'honorable (9 points à 4/9 aux tirs et 4 rebonds en 13 minutes) face au Bayern Munich en Euroleague, après presque deux ans sans jouer, Pau Gasol, avait eu un peu de mal face au Real Madrid dimanche dernier (3 rebonds en 9 minutes).

Ce samedi, contre Manresa (neuvième du championnat), l'ancien champion NBA s'est démarqué avec 13 points à 5/7 aux tirs et 2 rebonds pour 15 d'évaluation. Dans un match serré, mais dominé de bout en bout, la superstar espagnole a déployé toute sa panoplie offensive : jeu au poste, shoot extérieur, relation intérieur-intérieur etc.

Avec seulement 4 matches joués depuis 2 ans, il ne serait pas surprenant de voir la légende espagnole monter de plus en plus en puissance dans les prochains matches, surtout s'il veut remporter la première EuroLeague de sa carrière et compléter son immense palmarès.

Prochain pour Pau Gasol et le Barca, mercredi pour les quarts de finale de l'Euroleague contre le Zénith Saint-Pétersbourg, à 21h.