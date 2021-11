[Vidéo] Retour sur le carton (34 d'évaluation) de Chima Moneke

BETCLIC ÉLITE

Crédit photo : FIBA

Chima Moneke s'éclate en Liga Endesa, le championnat espagnol. L'ailier-fort a réalisé un énorme double-double dimanche en début de soirée lors de la courte défaite de Saragosse à Murcie (71-67). En 31 minutes, l'ancien joueur de Rouen, Denain, Quimper et Orléans a cumulé 17 points à 6/10 aux tirs, 16 rebonds, 3 passes décisives et 4 interceptions pour finir à 34 d'évaluation. Depuis son arrivée dans le club de Sylvain Francisco (0 point à 0/5, 3 passes décisives et 3 balles perdues pour -3 d'évaluation en 17 minutes sur ce match) et Ismaël Bako (18 points à 6/12 et 8 rebonds pour 20 d'évaluation en 26 minutes), il tourne à 13 points à 51,6% de réussite aux tirs et 7,5 rebonds en 24 minutes de moyenne en Liga Endesa. Il aimerait toutefois permettre à son équipe, 12e avec 4 victoires en 11 matches, de remonter au classement.

Retour sur son match en vidéo :