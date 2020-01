[Vidéo] Sa performance de légende dans un match de légende : la finale olympique 2008 de Kobe Bryant

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

C'est probablement le match de l'histoire le plus connu en basket FIBA. Il a opposé Team USA - qui avait réuni la plupart de ses stars pour l'occasion - à l'Espagne, championne du monde en titre, lors de la finale des Jeux olympiques de Pékin.

Devenu fan du basketball, le peuple chinois a eu droit à une magnifique rencontre entre deux équipes de très, très haut-niveau. Mais à la fin, ce sont les Américains qui l'ont emporté 118 à 107, reprenant ainsi le titre olympique après l'affront d'Athènes. Et ce grâce en bonne partie aux actions de son arrière vedette, Kobe Bryant, disparu tragiquement ce dimanche 26 janvier dans un accident d'hélicoptère. Le MVP en titre de la NBA a cumulé 20 points, 3 rebonds et 6 passes décisives. Surtout, il a réalisé les actions clutchs avec comme tournant du match un 3-points plus la faute à 3 minutes de la fin pour faire le break (de 104-99 à 108-99) et provoquer la cinquième faute de Rudy Fernandez (22 points). Son index sur la bouche suite à cette action décisive restera comme l'image du tournoi.

Quatre ans plus tard à Londres, Kobe Bryant a remporté son deuxième titre olympique, avec un nouveau grand match contre l'Espagne (107-100) et 17 points du "Black Mamba". Kobe Bryant, qui a vécu une partie de son enfance en Europe (surtout en Italie, mais aussi à Mulhouse en France) afin de suivre la carrière professionnelle de joueur de son père, est toujours resté ouvert au basket international. En 2019, il était l'ambassadeur numéro un de la Coupe du Monde en Chine.

Retour sur sa rencontre en vidéo :