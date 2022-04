[Vidéo] Sidy Cissoko plutôt séduisant lors du Hoop Summit

Si les Américains se sont nettement imposés (102-80) lors du Hoop Summit 2022 à Portland, contre la sélection internationale, ce match a comme intérêt principal le fait de voir divers prospects en action, les uns face aux autres. C'est ainsi que l'arrière/meneur français de Baskonia, Sidy Cissoko, a réalisé quelques séquences très spectaculaires, témoignant d'une vitesse d'exécution folle pour un arrière de plus de 2,00 m. S'il a manqué d'adresse (1/4 aux tirs, dont 0/2 à 3-points), il a également fait admirer sa polyvalence 3 points, 7 rebonds, 4 passes décisives, 3 interceptions mais aussi 4 balles perdues.



